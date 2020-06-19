رياضة | آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعي نادى الزمالك للحفاظ على لاعبيه خلال الفترة القادمة خاصة العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الفرنسي للفريق باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض
ومن ضمن هذه الأسماء يُعد اللاعب الأبرز هو الدولي التونسي فرجاني ساسي، والمتألق مع الفريق خلال السنوات الماضية.
ويُنهي مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الأيام القادمة مسألة تجديد فرجاني ساسي مع الزمالك خاصة أن اللاعب أبدى رغبة فى البقاء لسنوات قادمة مع القلعة البيضاء
ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير كل ما قدمه فرجاني ساسي خلال مشواره مع الزمالك:-
تعاقد النادي الزمالك مع فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018 قادمًا من نادي النصر السعودي، لتدعيم خط وسط الفريق الأبيض، وذلك بعد المستويات الرائعة التي قدمها اللاعب رفقة "العالمي".
البطولات المحلية
شارك النجم التونسي في 34 مباراة مع الزمالك في بطولة الدوري المصري بواقع 2867 دقيقة، سجل 8 أهداف وصنع 5 أهداف، وحصل على 9 إنذارات، وتعرض للطرد مرة وحيدة.
بينما خاض 5 مباريات مع الزمالك ببطولة كأس مصر بواقع 486 دقيقة وسجل هدف وحيد وحصل على بطاقة صفراء، كما شارك في مباراتين بكأس السوبر المصري بواقع 180 دقيقة ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.
البطولات الإفريقية:
خاض فرجاني ساسي 22 مباراة مع الزمالك بالبطولات الإفريقية (11 مباراة بالكونفيدرالية – 10 مباريات في دوري أبطال إفريقيا – 1 مباراة بكأس السوبر الإفريقي)، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1867 دقيقة، سجل هدفين وصنع مثلهما.
بطولات "فرجاني" مع الزمالك:
- كأس الكونفيدرالية الإفريقية
- كأس السوبر المصري
- كأس السوبر الإفريقي
- كأس مصر
- كأس السوبر المصري السعودي