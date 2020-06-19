رياضة | آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر آخر تطورات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادى الزمالك للحفاظ على لاعبيه خلال الفترة القادمة خاصة العناصر الأساسية التى يعتمد عليها الفرنسي للفريق باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض

ومن ضمن هذه الأسماء يُعد اللاعب الأبرز هو الدولي التونسي فرجاني ساسي، والمتألق مع الفريق خلال السنوات الماضية.

ويُنهي مجلس إدارة نادي الزمالك خلال الأيام القادمة مسألة تجديد فرجاني ساسي مع الزمالك خاصة أن اللاعب أبدى رغبة فى البقاء لسنوات قادمة مع القلعة البيضاء