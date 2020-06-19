رياضة | داهية المغرب يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر داهية المغرب يكشف حقيقة انتقاله إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المهدي أوبيلا لاعب وسط فريق حسنية أغادير المغربي حقيقة انتقاله لنادي الزمالك في الفترة القادمة خلال الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم المهدي أوبيلا لاعب حسنية أغادير المغربي بالانتقال لنادي الزمالك في الصيف المقبل ليكون تعزيز مهم للأبيض بالموسم الجديد.

وفي نجم حسنية أغادير دخوله في مفاوضات مباشرة مع نادي الزمالك بالفترة الاخيرة وذلك خلال تصريحاته عبر صحيفة "هسبورت" المغربية اليوم الجمعة.

واضاف أوبيلا: في الموسم الماضي كانت هناك بعض المفاوضات عن طريق أحد الوكلاء ولكن في النهاية الصفقة لم تكتمل مع الزمالك.

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