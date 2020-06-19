رياضة | بسبب صفقة طاهر.. نجم الأهلي يصدم إدارة الأحمر

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بسبب صفقة طاهر.. نجم الأهلي يصدم إدارة الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدخول في صفقة تبادلية بين النادي الأحمر، والمقاولون العرب لانتقال طاهر محمد طاهر لصفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي، بأن مسؤولو القلعة الحمراء عرضوا على اللاعب الدخول ضمن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي.

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وأضاف المصدر بأن اللاعب الأنجولي رفض عرض مسؤولو الأهلي، حيث وضع شرطًا وهو الحصول على نفس القيمة المالية التي يتحصل عليها من الفريق الأحمر.

وتابع المصدر بأن جيرالدو طلب الحصول على مبلغ ٤٠٠ ألف دولار في الموسم الواحد، وهي نفس القيمة المالية التي يحصل عليها من الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد قدم عرضًا رسميا إلى المقاولون العرب لضم طاهر محمد طاهر للقلعة الحمراء بداية من الموسم المقبل.