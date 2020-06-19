رياضة | عمرو وردة يرفض الانتقال للدوري المصري

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عمرو وردة يرفض الانتقال للدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض عمرو وردة نجمنا المصري المحترف في صفوف فريق باول سالونيك في الدوري اليوناني، العودة إلى مصر والتمسك بمواصلة الاحتراف الخارجي.

يأتي هذا الرفض من جانب وردة بعد انتشار أنباء كثيرة تفيد باقتراب عودة عمرو وردة إلى الدوري المصري وتحديدا النادي الأهلي.

ونفى وردة الانتقال إلى الأهلي أو فريق في مصر في الوقت الحالي، عازما على مواصلة التألق في الملاعب الأوروبية.

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من جانبه، علق عمرو وردة، صانع ألعاب منتخب مصر الأول ونادي باوك اليوناني للمرة الأولى، على شائعات تحرشه بإحدى المراسلات اليونانيات.

وكان تقرير صحفي يونايني قد أشار إلى أن وردة تحرش لفظياً بإحدى المراسلات اليونانيات، والتي تدعى "ديمي ستاماتيليا" والتي تعمل لتغطية أخبار نادي أوليمبياكوس اليوناني.

ونشرت التقارير بعض الصور لمحادثة بين اللاعب والمراسلة عبر الحساب الشخصي لها بموقع التواصل الإجتماعي "إنستجرام".

وقال وردة لبرنامج "تريندنج" الذي يذاع عبر قناة "بي بي سي" في رسالة مقتضبة: "كذب ولم أقم بإرسال تلك الرسائل"، وذلك تعقيباً على تلك الإدعاءات.

من جانبها، قالت ديمي لنفس البرنامج: "عمرو وردة لاعب جيد وشخص جيد لغاية، وأنا متعاطفة معه إلى حدٍ كبير، ولا تعجبني تلك الأخبار وتلك التقارير التي تخص هذ الموضوع".