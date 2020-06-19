رياضة | ستيف بروس يقنع نجم نيوكاسل بالبقاء

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر ستيف بروس يقنع نجم نيوكاسل بالبقاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي ستيف بروس المدير الفني لفريق نيوكاسل الانجليزي للابقاء على خدمات لاعبه متي لونجستاف في الموسم المقبل.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن لونجستاف ، الذي كان يتقاضى 850 جنيها استرلينيا أسبوعيا بعقد أكاديمية خلال وجوده مع نيوكاسل ، قد يترك النادي بعدما تلقى عرضا مغريا للانضمام إلى أودينيزي الإيطالي.

Advertisements

وكان لونجستاف /20 عاما/ ، والذي أصبح حرا في التفاوض مع الأندية الأخرى منذ كانون ثان/يناير الماضي، حيث ينتهي عقده مع نيوكاسل هذا الصيف ، سافر إلى إيطاليا لإجراء محادثات وذلك قبل أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال بروس في المؤتمر الصحفي لفريقه، قبل مباراته أمام شيفيلد يونايتد بعد غد الأحد: "هناك الكثير من الجدل والتكهنات بشأن ماتي. نأمل في إيجاد حل ما. المحادثات لا تزال جارية بين الأطراف المعنية".

وأضاف : "من وجهة نظر كروية بحتة ، نحن جميعا نسعى جاهدين من أجل استمراره مع نيوكاسل. إنه لاعب شاب ومشجع لنيوكاسل وحقق ارتفاعا في مستواه بشكل ملحوظ وسريع جدا... قدمنا له عرضا رائعا من وجهة نظري ، ونأمل في أن يوافق عليه".