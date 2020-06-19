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رياضة | تغييرات موسعة في تشكيلة بايرن ميونيخ أمام فرايبورج

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تغييرات موسعة في تشكيلة بايرن ميونيخ أمام فرايبورج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر هانسي فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ على إجراء تغييرات موسعة على تشكيلة البافاري الأساسية التي ستواجه فرايبورج عصر غدًا السبت، ضمن مناسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بعد حسم الفريق للقب البوندسليجا.

ويغيب عن الفريق ألفونسو ديفيز للإيقاف بينما يغيب ديفيد ألابا بسبب إصابة في الكاحل.

وقال هانسي فليك، مدرب الفريق للصحفيين اليوم الجمعة "سيغيب ديفيد". في الوقت نفسه يرجح غياب الثنائي سيرج نابري وإيفان برسيتش بسبب تعرضهما لكدمات.

وقال فليك :"سنجري تغيير أو اثنين".

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ويمكن أن يكون خافيير مارتينيز بديلا لألابا في قلب الدفاع بينما يمكن أن ينتقل الفرنسي لوكاس هيرنانديز للعب في مركز الظهير الأيسر بدلا من ديفيز.

ويعتزم بايرن عدم التساهل في المباريات رغم فوزه باللقب، خاصة وأن الفريق مازال أمامه المباراة النهائية لكأس ألمانيا المقرر إ‘قامتها في الرابع من يوليو أمام باير ليفركوزن بالإضافة لاستئناف منافسات في أغسطس.

وقال فليك :"الأمر لم ينته بفوزنا بلقب الدوري، من المهم أن نحافظ على الزخم. نريد أن ننهي المباراتين المتبقيتين بالدوري بنجاح".

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