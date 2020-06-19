رياضة | مدرب منتخب ألمانيا يوجه رسالة مطمئنة إلى نجوم المانشافت

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب منتخب ألمانيا يوجه رسالة مطمئنة إلى نجوم المانشافت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدير الفني لمنتخب ألمانيا ، يواخيم لوف أنه سيقوم بمراعاة ما يمر به نجوم المانشافات بسبب ضغط المباريات لإنهاء الموسم في أقرب وقت.

وكان الدوري الألماني تم استئنافه يوم 16 مايو الماضي، ونجح بايرن ميونخ في التتويج بلقب قبل نهاية المسابقة بجولتين.

وقال لوف في تصريحات نشرتها صحيفة بيلد الألمانية اليوم الجمعة: "بالطبع ، نضع بعين الاعتبار الحمل والضغط الي يتعرض له اللاعبون خاصة أفضل اللاعبين. ولكنني أعلم أن هؤلاء اللاعبين المتميزين يتطلعون للعودة إلى المشاركة في المباريات الدولية. سنجد حلا عندما يحين وقت هذا".

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" المواعيد الجديدة للدوري الأوروبي ودوري أمم أوروبا.