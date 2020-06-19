رياضة | الزمالك يهنئ حسن شحاتة بعيد ميلاده

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 08:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يهنئ حسن شحاتة بعيد ميلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك حسن شحاتة أحد رموز القلعة البيضاء السابقين بعيد ميلاده عبر موقع التواصل الاحتماعي "تويتر".

ونشر الحساب الرسمي للزمالك صورة لحسن شحاتة عبر موقع التواصل الاجتماعي" تويتر" وعلق عليها: "يوَافق اليَوم عيد ميلاد أحد أبرز نجومنا على مر التاريخ لاعبا ومدَربًا، المعَلم حسن شحاتة، كل عام وأنت بخير".

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وخاض حسن شحاتة العديد من المباريات مع نادي الزمالك بالقميص رقم 14، حيث سجل خلالهم 89 هدفًا، وتوج مع الأبيض بطولة الدوري المحلي مرة، فيما فاز بكأس مصر ثلاث مرات.

وعمل المعلم كمدربًا للعديد من الأندية والتي قاد من خلالها فريق المقاولون العرب للتتويج على حساب قطبي الكرة المصرية موسم 2004، فتوج ببطولة كأس مصر على حساب الأهلي، فيما انتزع لقب السوبر المصري من الزمالك.

أما كمدير فني للمنتخبات فقد قاد الفراعنة للتتويج بكأس أمم إفريقيا لثلاث مرات متتالية في انجاز غير مسبوق أعوام 2006، و2008، و2010، فيما فاز ببطولة إفريقيا للشباب في عام 2003.