الامارات | بالفيديو: احتفال "ناري" للجمهور الروسي فرحاً باستئناف الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو: احتفال "ناري" للجمهور الروسي فرحاً باستئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل الجمهور الروسي باستئناف الدوري الروسي بكرة القدم، أمس الخميس على طريقتهم الخاصة، إذ أطلقو الألعاب النارية في مدينة سان بطرسبورغ، على الرغم من الحظر والاجراءات الاحترازية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكانت جماهير نادي زينيت الأكثر سعادة لأن فريقها يتصدر ترتيب الدوري الروسي برصيد 50 نقطة بفارق تسع نقاط عن ملاحقيه لوكوموتيف وكراسنودار، مما يعني اقترابه من اللقب بعدما تخلص من شبح صدور قرار إلغاء البطولة خلال الفترة الماضية.

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