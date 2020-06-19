الامارات | لاعب عربي ينافس على جائزة الأفضل في الدوري الألماني.. ليس حكيمي!

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب عربي ينافس على جائزة الأفضل في الدوري الألماني.. ليس حكيمي! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة، على موقعها الرسمي عن قائمة بسبعة مرشحين للفوز بجائزة لاعب الموسم، بينهم نجم شالكه المغربي أمين حارث الذي تألق في الدور الأول من "البوندسليغا" قبل أن يتراجع مستواه وفريقه إجمالاً في مرحلة الإياب وحلوله في المركز العاشر برصيد 39 نقطة.



وسجل حارث ستة أهداف وصنع أربعة فيما وأسهم في 10 أهداف مع الأزرق الملكي، والمثير للدهشة أن مواطنه لاعب بروسيا دورتموند أشرف حكيمي غاب عن القائمة في وقت قدم فيه أفضل العروض وتهافتت الأندية على التعاقد معه خصوصاً أنه سجل خمسة أهداف على الرغم من أنه يلعب ظهيراً أيسر فيما صنع 10 أهداف.

وضمت القائمة لاعبا بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي والألماني سيرجي جنابري، الأوفر حظاً للفوز بالجائزة، ونجم دورتموند الإنجليزي جادون سانشو وزميله النرويجي إيرلينغ هالاند، وهداف لايبزيغ الألماني تيمو فيرنر، وصاروخ ليفركوزن الواعد كاي هافيرتس.

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