شكرا لقرائتكم خبر عن بيب جوارديولا: «ساني» رفض تجديد تعاقده مع مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن لاعبه الألماني ليروي ساني، رفض إبرام عقد جديد مع النادي مرتين أو ثلاثة مرات، خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب «سكاي نيوز»، قال جوارديولا: «رفض ليروي ساني عرض عقد جديد في مانشستر سيتي وسيغادر النادي هذا الصيف إذا تم الاتفاق على صفقة مع ناد آخر».

وأضاف: «رفض عروض التجديد مرتين أو ثلاثة مرات.. هذا يعنى أنه يريد اللعب في نادى آخر».

وانتشرت تقارير صحفية تفيد بأن نادى بايرن ميونخ الألمانى سيوقع عقداً مع ليروى سانى جناح مانشستر سيتى الإنجليزى لمدة 5 مواسم مقبلة خلال الساعات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن عقد ساني مع مانشستر سيتي سينتهي بنهاية الموسم المقبل، مما يعني أنه يحق له التوقيع لأي ناد بنهاية الموسم الحالي، مما سيجبر إدارة مان سيتي على الموافقة على أي عرض حتى لا يرحل مجانا.

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