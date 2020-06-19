شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح لمواجهة إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، آخر تطورات إصابة النجم المصري محمد صلاح، والجناح الأسكتنلندي أندي روبرتسون، والحارس البرازيلي أليسون بيكر، مؤكدا أن الثلاثي بحالة جيدة وجاهزين لمواجهة إيفرتون.

ومن المقرر يتسأنف ليفربول مبارياته في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القددم «بريميرليج»، بمواجهة جاره اللدود إيفرتون، ضمن منافسات الجولة 29 من المسابقة.

كان محمد صلاح وأندي روبرتسون من بين مجموعة من اللاعبين الذين غابوا عن الفوزالودي 6-0 على بلاكبيرن روفرز على ملعب أنفيلد الأسبوع الماضي، مع استمرار غياب صلاح أيضًا عن جلسات تدريبية لاحقة.

كما عاد أليسون بيكر إلى التدريبات بعد غياب لعدة أسابيع بسبب إصابته قبل تعليق الموسم في 13 مارس.

وعن الثلاثي، قال كلوب، في تصريحات لموقع «ليفربول إيكو»: «إنهم يبدون جيدين. لقد أصيبوا بالطبع خلال فترة التدريب، هناك بعض المشاكل الصغيرة ولكن هذا طبيعي تمامًا.. يمكنني استبعاد أي منها يوم الأحد».

وأضاف كلوب: «أنا قلق دائمًا بشأن الإصابات لأن هذا هو الشيء الوحيد الذي تريد تجنبه، فأنت تريد دائمًا أن يكون لاعبيك لائقين ومتاحين، أنت تريد أن يكون لديك الاختيار. تريد أن تتخذ قرارات صعبة، لقد حاولنا أن نتأكد من أن الأولاد لائقون قدر الإمكان. إذا كان يمكننا اللعب لبقية الموسم خلال خمسة أسابيع، لكنت قد قلت ذلك».

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وأوضح: «هذا لا يعني أن لا شيء يمكن أن يحدث. إصابات أرسنال و(إريك) جارسيا من سيتي لم يكن لها علاقة بما قبل الموسم القصير..أنا قلق.. كان لدينا إغلاق لمدة تسعة أو عشرة أسابيع دون تدريب، لكن الأولاد تدربوا بأنفسهم. لم يكونوا يجلسون فقط على كرسي لأسابيع. كان عليهم أن يكونوا نشطين، إنهم رياضيون شباب. سنكون جميعاً بخير».