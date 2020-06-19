شكرا لقرائتكم المصرى يكرم الراحل على السعيد ويصرف معاش شهرى لأسرته مدى الحياة. ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى، على تكريم الراحل على السعيد نجم النادى فى عصره الذهبى ومدير قطاع البراعم بقطاع الناشئين، الذى رحل عن عالمنا أمس الخميس، عن عمر 55 عامًا، بعد صراع مع المرض، حيث قرر مجلس إدارة النادى البورسعيدى، صرف معاش شهرى لأسرة على السعيد، مدى الحياة.

ولد على السعيد بحى المناخ، وبدأ مداعبة الكرة بشوارع بورسعيد، ليلفت الأنظار بمهارته الفائقة وحُسن تحكمه فى الكرة، ويلتحق بصفوف مدرسة الكرة بالنادى المصرى خلال منتصف السبعينيات حيث تدرج فى صفوف فرق الناشئين وتدرب على يدى الراحل العظيم عادل الجزار ومن بعده عوض العيوطى و سمير الغزناوى، ومحمد عبد الرازق الكتشى، و جلال عيد.



الانضمام للفريق الأول للمصرى

تألق على السعيد في صفوف فرق قطاع الناشئين فتم تصعيده إلى الفئات العمرية الأكبر سناً ، حتى تم تصعيده للفريق الأول في عصر الراحل العظيم بوشكاش موسم 1984/1983 ليبدأ رحلة التألق مع النادى البورسعيدى .

لعب مباراته الرسمية الأولى مع المصري أمام الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة عشر من الدوري والتي أقيمت على ستاد الإسكندرية في الثامن والعشرين من أبريل عام 1984 وانتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف حيث شارك بديلا للراحل العظيم مسعد نور.

رغم إجادته التامة للعب في مركز لاعب خط الوسط المدافع، إلا أنه كان يجيد اللعب في كافة المراكز سواء في خط الدفاع أو الوسط ، وكانت المفاجأة في موسم 1995/1994 عندما دفع به فاروق جعفر المدير الفني للمصري آنذاك في مركز قلب الهجوم ، ليكون أحد اللاعبين القلائل في تاريخ النادي المصري الذي لعب بالخطوط الثلاثة.

نجح في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية للمصري مع كافة المديرين الفنيين الذين تولوا تدريب المصري خلال تلك الفترة من منتصف الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات ومن أبرزهم الأرجنتيني اوسكار فيلوني واليوغسلافي أوجانوفيتش ومصطفى الشناوي ومدحت فقوسة وبدوي عبد الفتاح وهاني مصطفى وعوض الحارتي ومحمد شاهين والجوهري وزيزو والبولندي وزاريك ومحسن صالح ومحمود أبو رجيلة وفيليب ريدون والبرازيلي راؤل والهولندي كوربوت والبولندي ستاخورسكي والراحل شحته.

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إنجازاته مع المصرى

ساهم مع زملاءه في وصول المصري لنهائي كأس مصر 1984 ، 1989 ، وقاد الفريق للفوز ببطولة كأس الاتحاد التنشيطية عام 1992.



اعتزاله

اختتم مشواره في الملاعب موسم 1996/1995 مع الراحل العظيم شحته والذي قدم خلاله المصري موسما من أفضل مواسمه بالتسعينيات ، حيث احتل الفريق المركز الرابع بمشاركة متميزة من النجم علي السعيد.



التدريب

عقب اعتزاله اتجه لمجال التدريب ، وبفضل شخصيته القيادية وخبراته الكبيرة تم تعيينه مدربا بالفريق الأول لسنوات عديدة ، حيث كان من ضمن الجهاز الفني للقدير محمود ابو رجيلة والذي قاد المصري للحصول على المركز الثالث موسم 2001/2000 للمرة الأولى منذ ما يقرب من عشرين عامًا ليشارك الفريق في الموسم التالي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي وهي المشاركة الأفريقية الثانية للمصري على مدار تاريخه.

أما عن تجاربه التدريبية الخارجية ، فقد عمل مدربا للمنتخب اليمني ضمن الجهاز الفني للقدير محمود ابو رجيلة والذي حرص على اختياره ضمن جهازه الفني بعدد من الأندية سواء بالخليج أو بسوريا ، كما عمل لسنوات مدربا بقطاع الناشئين بنادي العين الاماراتي حيث حقق عدد كبير من الإنجازات ونال العديد من التكريمات.

اختتم على السعيد مشواره بالعمل الإداري والفني بتولى مهام مدير البراعم بالنادي المصري .