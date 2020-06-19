شكرا لقرائتكم "كاف" يهنئ حسن شحاتة بعيد ميلاده الـ73 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الجمعة على تهنئة حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب، بمناسبة عيد ميلاده الـ73. ونشر حساب الكاف تغريدة، استعرض فيها أبرز إنجازات "المعلم" مع منتخب مصر، مرفقًا مقطع فيديو للمدرب التاريخي. Advertisements وحصد شحاتة كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما، عام 2003، قبل التتويج مع المنتخب الأول بنفس اللقب أعوام (2006 و2008 و2010).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كاف" يهنئ حسن شحاتة بعيد ميلاده الـ73 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.