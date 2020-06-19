شكرا لقرائتكم الخليج 365 يكشف دور مدرب الزمالك الأسبق في رحيل فايلر عن الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسابق نادي نادي جراسهوبرز زيوريخ السويسري الزمن للتعاقد مع مدير فني جديد للفريق الكروي الأول خلفاً للمدير الفني السابق الذي انتهت ولاية في 31 مايو الماضي وذلك مع عودة الفريق للتدريبات الجماعية اليوم الجمعة ضمن استعدادات الفريق لاستكمال مشواره بالبطولة.

ونجح رجل الأعمال الصيني جيني وانغ في الاستحواذ على 90% من أسهم نادي جراسهوبرز زيوريخ السويسري أحد أندية دوري الدرجة الثانية وبدأ في عدد من القرارات أبرزها عدم التجديد للثنائي المدير الرياضي للنادي بالإضافة الى المدير الفني للفريق الكروي الأول هناك والذي انتهى تعاقده هو الآخر بنهاية مايو الماضي وبات الحديث عن المدير الفني الجديد الذي سيتم تعيينه بحثاً عن العودة مجدداً للدوري السويسري.

ويفاضل نادي جراسهوبرز بين الثنائي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفري الكروي الأول بالنادي الأهلي، والعجوز الداهية كريستيان جروس الذي سبق وأن أعلن اعتزاله عالم التدريب في الفترة الماضية بعد فترة أخيرة قضاها بالدوري السعودي عقب رحيله عن الزمالك الموسم الموسم الماضي.

وكشفت صحيفة "أجارو" السويسرية عن مفاضلة بين المدربين المذكورين لتولي أي منهما المسئولية الكاملة للفريق السويسري في ظل الولاية الجديدة للإدارة الصينية الباحثة عن تفوق كبير للفريق في الدوري الممتاز هناك حال تحقيق الصعود للبطولة هذا الموسم أو الموسم المقبل.

ويأمل النادي السويسري في الحصول على خدمات اي من المدربين خاصة رينيه فايلر خاصة في ظل الصعوبات التي يواجهها الفريق في اقناع جروس في العودة لعالم التدريب من جديد.

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وكشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي عن كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وقال انه تم تكليفه ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي من قبل محمود الخطيب رئيس النادي بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر بعدما أبدي المدير الفني ترحيبه بالاستمرار في مهمته الفنية خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه بالفعل أجري ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله وبحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام. وانتهت هذه الاجتماعات بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين قادمين وتم عرض نتائج هذه الاجتماعات علي محمود الخطيب والذي وافق على كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني وبالتالي لم تكن هناك مشكلة أو خلاف في هذا الشأن خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين.

وأكد مرتجي أن الأهلي متمسك باستمرار فايلر لأنه مدرب متميز ويسير بخطي ثابتة وحقق نتائج رائعة وهناك قناعة كاملة بمقومات الشخصية التي يملكها ويليق بالأهلي، في المقابل رحب فايلر بشدة بتجديد عقده وعبر عن ارتياحه الكامل بمنظومة العمل في الأهلي وأنه يلقي معاملة محترمة ومحترفة. ويريد أن يستكمل مشواره الناجح الذي بدأه منذ توليه المهمة.

وأشار والكلام على لسان مرتجي أن فايلر بعد الاتفاق الكامل على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقده في حضور وكيله. طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال الشهور الماضية. وبسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران لم يتمكن من العودة إلى بلاده إلا منذ ساعات فقط. وقبل سفره مباشرة كانت هناك اتصالات معه سواء من جانبه «أي مرتجي» أو أمير توفيق مدير التعاقدات وكلها تصب في الإطار الإيجابي وأن فايلر سوف يستمر في مهمته. هذا فضلاً عن أن الكابتن محمود الخطيب حرص على الجلوس بنفسه مع فايلر ثلاث مرات تقريباً وتأكد من رغبته في تجديد عقده وارتياحه بالعمل في الأهلي. وهو ما جعل رئيس النادي يستمع إلى خطته المستقبلية للفريق والدعم الفني الذي يحتاجه والتجهيز للمرحلة القادمة. وهو ما وافق عليه الكابتن الخطيب ويعمل على توفير كافة احتياجات المدير الفني وجهازه المعاون على كافة الأصعدة لتحقيق طموحات جماهير وأعضاء الأهلي.

وأكد مرتجي علي أنه يثق تماماً في شخصية فايلر خاصة أن سبق وابلغه أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد أنه تلقي العديد من عروض التدريب في دول مختلفة. لكنه سعيد بالعمل في الأهلي ويرغب في الاستمرار بمهمته وعليه سارت مفاوضات تجديد العقد بسلاسة ودون أية عراقيل من الجانبين لأنها رغبة الطرفين.