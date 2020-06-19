شكرا لقرائتكم عبدالحفيظ يجتمع بجميع الموظفين والعمال لاتخاذ اجراءات الوقاية من كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي ، عقد جلسة عصر اليوم الجمعة بملعب التتش، مع جميع الموظفين والعمال بجهاز الفريق الأول لكرة القدم ، في حضور خالد محمود، طبيب الفريق، لشرح كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة، مع استئناف الفريق التدريبات، وذلك بعد إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي والسماح للأندية بالعودة للتدريبات.
وأكد عبدالحفيظ على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية وتنفيذ جميع التعليمات المتعلقة بالجانب الطبي، التي تحدث عنها الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، وقام بشرحها بشكل مفصل للجميع خاصة ما يتعلق بطريقة التعامل مع اللاعبين والجهاز الفني خلال التدريبات مع تعقيم كافة الادوات والمعدات التي سيتم استخدامها خلال مران الفريق.
وقال عبدالحفيظ إنه سيتم السماح بوجود 50% فقط من الموظفين والعمال أثناء التدريبات، على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يتم العمل بها وتنفيذها منذ صدور قرار وزير الشباب والرياضة بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات.
وشدد مدير الكرة على أنه سيتم اتباع كل سبل الوقاية من خلال التعقيم المستمر لجميع غرف الملابس والجيم، وكافة المعدات الرياضية التي سيتم استخدامها في التدريب، وكل ما يخص مران الفريق من أدوات بما يضمن السلامة للجميع.
وشدد عبدالحفيظ على أن النادي الأهلي حريص كل الحرص على تنفيذ تعليمات وزارتي الصحة والشباب والرياضة، فيما يخص اتباع الإجراءات الاحترازية والعمل على تنفيذها مع عودة الفريق إلى التدريبات.
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