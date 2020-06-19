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عبدالحفيظ يجتمع بجميع الموظفين والعمال لاتخاذ اجراءات الوقاية من كورونا

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جدة - عمرو شويل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي ، عقد جلسة عصر اليوم الجمعة بملعب التتش، مع جميع الموظفين والعمال بجهاز الفريق الأول لكرة القدم ، في حضور خالد محمود، طبيب الفريق، لشرح كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي سيتم العمل بها خلال المرحلة المقبلة، مع استئناف الفريق التدريبات، وذلك بعد إعلان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موعد عودة النشاط الرياضي والسماح للأندية بالعودة للتدريبات.

 

وأكد عبدالحفيظ على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية وتنفيذ جميع التعليمات المتعلقة بالجانب الطبي، التي تحدث عنها الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، وقام بشرحها بشكل مفصل للجميع خاصة ما يتعلق بطريقة التعامل مع اللاعبين والجهاز الفني خلال التدريبات مع تعقيم كافة الادوات والمعدات التي سيتم استخدامها خلال مران الفريق.

 

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وقال عبدالحفيظ إنه سيتم السماح بوجود 50% فقط من الموظفين والعمال أثناء التدريبات، على أن يتم تقسيمهم إلى مجموعتين، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي يتم العمل بها وتنفيذها منذ صدور قرار وزير الشباب والرياضة بالسماح للأندية بالعودة إلى التدريبات.

 

وشدد مدير الكرة على أنه سيتم اتباع كل سبل الوقاية من خلال التعقيم المستمر لجميع غرف الملابس والجيم، وكافة المعدات التي سيتم استخدامها في التدريب، وكل ما يخص مران الفريق من أدوات بما يضمن السلامة للجميع.

 

وشدد عبدالحفيظ على أن النادي الأهلي حريص كل الحرص على تنفيذ تعليمات وزارتي الصحة والشباب والرياضة، فيما يخص اتباع الإجراءات الاحترازية والعمل على تنفيذها مع عودة الفريق إلى التدريبات.

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