شكرا لقرائتكم رجل أعمال صيني يهدد استمرار رينيه فايلر مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل بات رجل أعمال صيني التهديد الأكبر للنادي الأهلي بشأن مستقبل المدير الفني للقلعة الحمراء رينيه فايلر الذي يقضي إجازة ببلاده حالياً في ظل توقف النشاط الكروي في مصر أثر تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.
وتسود حالة من الترقب داخل أروقة النادي الأهلي بسبب غموض موقف رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر الذي توج مجهوداته خلال الآونة الأخيرة بتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في الجولات التي أقيمت قبل توقف البطولة المفاجئ حيث رفض المدرب السويسري التوقيع على تديد تعاقده لحين السفر الى سويسرا والحديث حسبما أكد لمسئولي النادي مع أسرته بشأن مستقبله الكروي في مصر.
نجح رجل الأعمال الصيني جيني وانغ في الاستحواذ على 90% من أسهم نادي جراسهوبرز زيوريخ السويسري أحد أندية دوري الدرجة الثانية وبدأ في عدد من القرارات أبرزها عدم التجديد للثنائي المدير الرياضي للنادي بالإضافة الى المدير الفني للفريق الكروي الأول هناك والذي انتهى تعاقده هو الآخر بنهاية مايو الماضي وبات الحديث عن المدير الفني الجديد الذي سيتم تعيينه بحثاً عن العودة مجدداً للدوري السويسري.
ووفقاً لصحيفة "أرجاو" السويسرية فإن المالك الصيني جيني وانغ يسخر كل طاقاته المالية الكبيرة في التواجد بين كبار الدوري السويسري الممتاز خاصة وأنه يمتلك الحصة الأكبر أيضاً بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي أحد أندية البريميرليج.
ووضع النادي السويسري رينيه فايلر على قائمة المدربين المنتظر التعاقد مع أي منهم خلال الفترة المقبلة لتولي مهمة فريق نادي جراسهوبرز زيوريخ.
وكشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي عن كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وقال انه تم تكليفه ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي من قبل محمود الخطيب رئيس النادي بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر بعدما أبدي المدير الفني ترحيبه بالاستمرار في مهمته الفنية خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه بالفعل أجري ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله وبحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام. وانتهت هذه الاجتماعات بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين قادمين وتم عرض نتائج هذه الاجتماعات علي محمود الخطيب والذي وافق علي كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني وبالتالي لم تكن هناك مشكلة أو خلاف في هذا الشأن خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين.
وأكد مرتجي أن الأهلي متمسك باستمرار فايلر لأنه مدرب متميز ويسير بخطي ثابتة وحقق نتائج رائعة وهناك قناعة كاملة بمقومات الشخصية التي يملكها ويليق بالأهلي، في المقابل رحب فايلر بشدة بتجديد عقده وعبر عن ارتياحه الكامل بمنظومة العمل في الأهلي وأنه يلقي معاملة محترمة ومحترفة. ويريد أن يستكمل مشواره الناجح الذي بدأه منذ توليه المهمة.
وأشار والكلام على لسان مرتجي أن فايلر بعد الاتفاق الكامل على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقده في حضور وكيله. طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال الشهور الماضية. وبسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران لم يتمكن من العودة إلى بلاده إلا منذ ساعات فقط. وقبل سفره مباشرة كانت هناك اتصالات معه سواء من جانبه «أي مرتجي» أو أمير توفيق مدير التعاقدات وكلها تصب في الإطار الإيجابي وأن فايلر سوف يستمر في مهمته. هذا فضلاً عن أن الكابتن محمود الخطيب حرص على الجلوس بنفسه مع فايلر ثلاث مرات تقريباً وتأكد من رغبته في تجديد عقده وارتياحه بالعمل في الأهلي. وهو ما جعل رئيس النادي يستمع إلى خطته المستقبلية للفريق والدعم الفني الذي يحتاجه والتجهيز للمرحلة القادمة. وهو ما وافق عليه الكابتن الخطيب ويعمل على توفير كافة احتياجات المدير الفني وجهازه المعاون على كافة الأصعدة لتحقيق طموحات جماهير وأعضاء الأهلي.
وأكد مرتجي علي أنه يثق تماماً في شخصية فايلر خاصة أن سبق وابلغه أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد أنه تلقي العديد من عروض التدريب في دول مختلفة. لكنه سعيد بالعمل في الأهلي ويرغب في الاستمرار بمهمته وعليه سارت مفاوضات تجديد العقد بسلاسة ودون أية عراقيل من الجانبين لأنها رغبة الطرفين.
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