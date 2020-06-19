رجل أعمال صيني يهدد استمرار رينيه فايلر مع الأهلي

جدة - عمرو شويل بات رجل أعمال صيني التهديد الأكبر للنادي الأهلي بشأن مستقبل المدير الفني للقلعة الحمراء رينيه فايلر الذي يقضي إجازة ببلاده حالياً في ظل توقف النشاط الكروي في مصر أثر تفشي فيروس كورونا المستجد في كافة أنحاء العالم.

وتسود حالة من الترقب داخل أروقة النادي الأهلي بسبب غموض موقف رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر الذي توج مجهوداته خلال الآونة الأخيرة بتصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز في الجولات التي أقيمت قبل توقف البطولة المفاجئ حيث رفض المدرب السويسري التوقيع على تديد تعاقده لحين السفر الى سويسرا والحديث حسبما أكد لمسئولي النادي مع أسرته بشأن مستقبله الكروي في مصر.

نجح رجل الأعمال الصيني جيني وانغ في الاستحواذ على 90% من أسهم نادي جراسهوبرز زيوريخ السويسري أحد أندية دوري الدرجة الثانية وبدأ في عدد من القرارات أبرزها عدم التجديد للثنائي المدير الرياضي للنادي بالإضافة الى المدير الفني للفريق الكروي الأول هناك والذي انتهى تعاقده هو الآخر بنهاية مايو الماضي وبات الحديث عن المدير الفني الجديد الذي سيتم تعيينه بحثاً عن العودة مجدداً للدوري السويسري.

ووفقاً لصحيفة "أرجاو" السويسرية فإن المالك الصيني جيني وانغ يسخر كل طاقاته المالية الكبيرة في التواجد بين كبار الدوري السويسري الممتاز خاصة وأنه يمتلك الحصة الأكبر أيضاً بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي أحد أندية البريميرليج.

ووضع النادي السويسري رينيه فايلر على قائمة المدربين المنتظر التعاقد مع أي منهم خلال الفترة المقبلة لتولي مهمة فريق نادي جراسهوبرز زيوريخ.

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وكشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي عن كافة الأمور المتعلقة بتجديد عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وقال انه تم تكليفه ومعه أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي من قبل محمود الخطيب رئيس النادي بإتمام إجراءات تجديد عقد فايلر بعدما أبدي المدير الفني ترحيبه بالاستمرار في مهمته الفنية خلال الفترة القادمة، مضيفاً أنه بالفعل أجري ثلاث اجتماعات عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع رينيه ووكيله وبحضور أمير توفيق مدير التعاقدات على مدار ثلاثة أيام. وانتهت هذه الاجتماعات بالاتفاق على كافة الأمور المالية والإدارية الخاصة بتجديد عقده لمدة عامين قادمين وتم عرض نتائج هذه الاجتماعات علي محمود الخطيب والذي وافق علي كل ما تم الاتفاق عليه مع المدير الفني وبالتالي لم تكن هناك مشكلة أو خلاف في هذا الشأن خاصة أن رغبة التجديد متبادلة بين الطرفين.

وأكد مرتجي أن الأهلي متمسك باستمرار فايلر لأنه مدرب متميز ويسير بخطي ثابتة وحقق نتائج رائعة وهناك قناعة كاملة بمقومات الشخصية التي يملكها ويليق بالأهلي، في المقابل رحب فايلر بشدة بتجديد عقده وعبر عن ارتياحه الكامل بمنظومة العمل في الأهلي وأنه يلقي معاملة محترمة ومحترفة. ويريد أن يستكمل مشواره الناجح الذي بدأه منذ توليه المهمة.

وأشار والكلام على لسان مرتجي أن فايلر بعد الاتفاق الكامل على كافة الأمور الخاصة بتجديد عقده في حضور وكيله. طلب أن يكون التوقيع على العقد الجديد بعد التحدث بشكل مباشر مع أسرته التي لم تكن موجودة معه بالقاهرة طوال الشهور الماضية. وبسبب جائحة كورونا وتوقف حركة الطيران لم يتمكن من العودة إلى بلاده إلا منذ ساعات فقط. وقبل سفره مباشرة كانت هناك اتصالات معه سواء من جانبه «أي مرتجي» أو أمير توفيق مدير التعاقدات وكلها تصب في الإطار الإيجابي وأن فايلر سوف يستمر في مهمته. هذا فضلاً عن أن الكابتن محمود الخطيب حرص على الجلوس بنفسه مع فايلر ثلاث مرات تقريباً وتأكد من رغبته في تجديد عقده وارتياحه بالعمل في الأهلي. وهو ما جعل رئيس النادي يستمع إلى خطته المستقبلية للفريق والدعم الفني الذي يحتاجه والتجهيز للمرحلة القادمة. وهو ما وافق عليه الكابتن الخطيب ويعمل على توفير كافة احتياجات المدير الفني وجهازه المعاون على كافة الأصعدة لتحقيق طموحات جماهير وأعضاء الأهلي.

وأكد مرتجي علي أنه يثق تماماً في شخصية فايلر خاصة أن سبق وابلغه أثناء الاجتماعات الخاصة بتجديد العقد أنه تلقي العديد من عروض التدريب في دول مختلفة. لكنه سعيد بالعمل في الأهلي ويرغب في الاستمرار بمهمته وعليه سارت مفاوضات تجديد العقد بسلاسة ودون أية عراقيل من الجانبين لأنها رغبة الطرفين.