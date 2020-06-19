شكرا لقرائتكم المقاولون يتعاقد مع جهاز طبي جديد بعد العودة للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة بنادي المقاولون العرب خطة ناديه للتعامل مع الإجراءات الوقائية اللازمة ، بعد قرار وزارة الرياضة بمنح الضوء الأخضر للأندية في استئناف تدريباتها بدءا من غدا السبت على أن تنطلق المنافسات الرسمية بدءا من 25 يوليو المقبل.

قال المشرف على الكرة بالمقاولون: تم الاتفاق مع جهاز طبي جديد متكون من طبيب علاج طبيعي الذي كان يتواجد مع الفريق من قبل بالإضافة إلى أطباء متخصصين في أمراض الصدر والباطنة والعظام.

أردف: كما سيتم الاستعانة بطاقم تمريض يكونوا مجهزين على أعلى مستوى طبي ووقائي، بخلاف تجهيز مركز اسعاف داخل النادي في الحالات الطارئة، بخلاف الاتفاق مع المركز الطبي للمقاولون العرب، والذي يتواجد بجوار النادي، وقت الحاجة إليه في حالات الطوارئ.

وواصل نادي المقاولون العرب حملات تعقيم قلعة ذئاب الجبل، استعداداً لاستئناف النشاط الرياضي المقرر عودته يوم 25 يوليو المقبل، بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث شملت عمليات التعقيم، استاد عثمان أحمد عثمان الملعب الرسمي للمقاولون، من أجل تجهيزة لاستضافة مباريات الدوري العام بعد العودة، وكذلك غرف خلع الملابس وفندق إقامات اللاعبين، وقاعة المحاضرات الفنية ومكتب الدير الفني وأعضاء الجهاز، وكان المقاولون قد استعان ببوابات التعقيم الذاتي من أجل توفير الحماية اللازمة للاعبين والعاملين بالنادي خلال الدخول والخروج.

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من جانبه، أثنى المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، على قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي، في 25 يوليو المقبل، وقال صلاح في تصريحات لليوم السابع: "قرار انتظرناه طويلاً وقرار صائب بالتأكيد وننتظر تحديد خطة العودة إلى التدريبات في الفترة المقبلة بالشكل الذي يحمي اللاعبين من التعرض للإصابة".

أضاف رئيس المقاولون: لدينا طموح الحفاظ على مركزنا بعد عودة النشاط ونقدم كل الدعم للجهاز الفني واللاعبين في تلك المرحلة من أجل الحفاظ على المستوى المتميز الذي ظهر به المقاولون في النصف الأول من الدوري".

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحداً من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة فى الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة بعد فترة طويلة من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا، استكمال المسابقات الرسمية خاصة كرة القدم، علي أن يكون عودة التدريبات 20 يونيو واستئناف النشاط الرياضي 25 يوليو.