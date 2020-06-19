شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يفعل اللجنة الطبية لحماية اللاعبين من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد ألعاب القوى تفعيل اللجنة الطبية الموجودة بالاتحاد ، لحماية اللاعبين وضمان سلامتهم من فيروس كورونا، خلال فترة استئناف النشاط الرياضى و المقرر له أول يوليو المقبل، لتزيد اختصاصات اللجنة .

وقال سيف شاهين رئيس الاتحاد أن الاتحاد به لجنة طبية ولكن كانت اختصاصاتها مقتصرة على تحذير اللاعبين وتوعيتهم من خطر المنشطات إلا أنه خلال الفترة المقبلة ستزيد اختصاصات اللجنة لتجنب فيروس كورونا ، و توعية اللاعبين بالإجراءات الاحترازية و التعليمات الإرشادية التي أقرتها الوزارة وأرسلتها إلى الاتحادات .

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قرر اتحاد ألعاب القوى، برئاسة سيف شاهين، عقد اجتماعات مصغرة لمدربى المنتخبات لإخطارهم ومناقشتهم فى الدليل الإرشادى الذى أرسلته وزارة الرياضة إلى الاتحادات الرياضية، لتطبيق ما جاء به فى المنافسات سواء المباريات أو التدريبات أو المعسكرات.

ومن المقرر أن تشهد كل جلسة حضور 5 مدربين فقط، منعا للتكدس والازدحام، تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء، على أن يتم مناقشة عودة اللاعبين للتدريبات سواء بالمركز الأولمبى أو استاد القاهرة، لبكون ذلك بدءا من 1 يوليو المقبل.

وتوجه سيف شاهين إلى مسئولى استاد القاهرة للاستفسار عن استعداد الملاعب لاستقبال تدريبات لاعبى منتخب ألعاب القوى، مؤكدا أنه سيتم التدريب فى استاد القاهرة للاعبى الرمى بينما المركز الأولمبى لمجموعة الجرى، على أن تكون هذه المجموعة لديها خياران إما الإقامة فى فندق المركز وعدم مغادرته لضمان سلامتهم، أو خوض التدريبات والعودة لمنازلهم، على أن يتم التردد على المركز بصفة يومية للمشاركة فى التدريب، مع تعقيم الصالة وعمل كشف أولى كل يوم عليهم.