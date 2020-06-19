شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يُخطر الاهلي برغبته في اللعب للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ عمار حمدي لاعب الأهلي المُعار لفريق طلائع الجيش برغبته في اللعب لنادي الاتحاد السكندري الذي طلب ضمه على سبيل البيع النهائي أو الإعارة بعد إنتهاء فترة إعارته للطلائع بنهاية الموسم الجاري ، وشهدت الفترة الماضية تلقي عمار حمدي عدة عروض من أندية محلية يأتي في مقدمتها الإتحاد السكندري وبيراميدز وأنبي ودجلة فضلاً عن عرض الطلائع.

ويُفضّل عمار حمدى، اللعب لنادى الاتحاد السكندرى حال عدم عودته للقلعة الحمراء بعد انتهاء إعارته للطلائع بنهاية الموسم الجارى، ورغم أن اللاعب الصاعد تلقى عدة عروض خلال الفترة الماضية من أندية محلية إلا أنه يرغب فى اللعب لنادى الاتحاد، حيث يرى أن فرصته ستكون أفضل معه أكثر من أى نادٍ آخر وربما أفضل من الأهلى الذى لن يشارك معه حال العودة له مرة أخرة، ويبحث عمار حالياً مع مسئولى الأهلى موقفه من هذه العروض واختيار الأنسب والأفضل له وللنادى.

وكان الأهلى يرغب فى الإبقاء على عمار حمدى الذى يُعد كذلك أحد نجوم المنتخب الأولمبى فى يناير الماضى، لكن اللاعب طلب الرحيل من أجل الحصول على فرصة أكبر للمشاركة حتى يتمكن من الحفاظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى بأولمبياد طوكيو التى كان مُقرراً لها يونيو الجارى، لكن تم تأجيلها عاماً بسبب "جائحة" كورونا ليرحل عمار حمدى إلى طلائع الجيش.

ويرى عمار أنه سبق وتألق بقميص زعيم الثغر لذا يرغب فى العودة له من أجل المشاركة وتقديم نفسه من جديد ليحافظ على حظوظه فى التواجد ضمن قائمة المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو.