شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. الفرنسى جول ريميه مؤسس بطولة كأس العالم لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كأس العالم لكرة القدم هى إحدى أهم البطولات الرياضية الكبرى، والتى تشهد تجمعاً ضخماً للمنتخبات الأفضل فى كل قارة، من أجل التنافس بعد تقسيمها فى مجموعات، ليتوج منتخب واحد فقط باللقب، وترجع فكرة إقامة كأس العالم إلى أول اجتماع للاتحاد الدولى لكرة القدم عام 1904 فى باريس والذى شهد حضور سبع دول هى "سويسرا، بلجيكا، الدنمارك، فرنسا، هولندا، إسبانيا، والسويد"، وتبنى الاتحاد الدولى فكرة إقامة بطولة عالمية لكرة القدم، بعدما استغرق القرار وقتا طويلا للاتفاق عليه بسبب عدة صعوبات.

وكانت أبرز هذه الصعوبات هو رفض اللجنة الأولمبية الدولية لفكرة البطولة خوفاً من تأثيرها على الدورات الأولمبية العريقة، وكذلك خوفاً من سيطرة الاتحاد الدولى على اللعبة الأكثر شعبية فى العالم.

فى عام 1921 جدد المحامى الفرنسى جول ريميه، والذى أصبح لاحقاً رئيساً للاتحاد الدولي، عرض الفكرة، وعمل جاهداً لإطلاق أول بطولة عالمية لكرة القدم، وبعد مرور سبعة أعوام على تعيينه فى منصب الرئاسة وافق الاتحاد الدولى فى اجتماع تاريخى عقد فى 25 مايو 1928 على إقرار بطولة كأس العالم، وتسميتها ببطولة كأس النصر.

تقدمت أوروجواى بطلب تنظيم البطولة، وتمت الموافقة نظرا لأنها كانت رائدة المنتخبات فى ذلك الوقت وبطلة آخر دورتين أولمبيتين، وقدمت تسهيلات للمنتخبات المشاركة، وتكفل الاتحاد الدولى بدفع مصاريف الفرق وتنقلاتها الصعبة فى ذلك الوقت.

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قبل عامين من انطلاق منافسات أول كأس عالم، اشترطت التعليمات وجوب وجود جائزة ثمينة تقدم للمنتخب الفائز بالبطولة العالمية، ما دفعهم لإنشاء كأس النصر (كأس جول ريميه)، وانطلقت البطولة لأول مرة عام 1930 وما زالت مستمرة كل 4 سنوات حتى اليوم.

كأس العالم 1930 والتى استضافتها أوروجواى فى الفترة من 13 - 30 يوليو تُعتبر البطولة الأولى الوحيدة من ضمن جميع بطولاتها التى لم يكن بها تصفيات مؤهلة، حيث دُعيت جميع المنتخبات المنتسبة للاتحاد الدولى لكرة القدم للمشاركة بالبطولة، ككل، وشاركت 13 دولة فى البطولة الأولى، ويرجع قلة المنتخبات المشاركة إلى اختيار أوروجواى كمكان لاحتضان البطولة، فالمدة الزمنية للرحلة وتكاليف السفر عبر المحيط الأطلسى تجعل المشاركة صعبة بالنسبة للمنتخبات الأوروبية.

أول مباراتين فى البطولة فاز فيهما منتخب فرنسا ومنتخب الولايات المتحدة، على المكسيك 4 - 1، وبلجيكا 3 - 0، على التوالي.

الهدف الأول فى تاريخ كأس العالم أحرزه الفرنسى لوسيان لوران، وفى المباراة النهائية، تغلب منتخب أوروجواى على الأرجنتين بنتيجة 4 - 2 أمام حشد كبير بلغ 93 ألف مشجع، فى مونتيفديو، وأصبحت أوروجواى أول دولة تفوز بالكأس.