شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى حكم كرة السلة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافى أحمد خيرت، حكم كرة السلة، من فيروس كورونا الذى تعرض للإصابة به، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد خضوعه للتعليمات الطبية التى تلقاها من الأطباء خلال فترة العزل التى قضاها فى المنزل .

و كان أحمد خيرت تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية وخضع للعزل المنزلى، بعدما أجرى تحليل مسحة كورونا، وبناءً عليه خضع للعلاج وأجرى تحليلا أوليا، وأثبت صحته وتعافيه تدريجيا.

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وبدأ اتحاد كرة السلة توجيه لجنة المسابقات لوضع التصور العام لجدول المباريات المتبقية من مسابقات الدورى والكأس، وبدأ فى فتح خطوط اتصال مع الأندية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وفقًا لتعليمات الدولة المصرية".

وأعلن مجدى أبو فريخة، رئيس اتحاد كرة السلة، عودة دورى السلة بداية من يوم 15 أغسطس القادم، لافتًا إلى أن جميع الفرق والأندية بدأت بالفعل الاستعداد لعودة الدورى واستقر مجلس الإدارة على عدد من القرارات منها تحديد النصف الثانى من شهر أغسطس كموعد مقترح أولى لاستكمال مباريات الدورى (رجال – سيدات).، استكمال مسابقات الدورى بنفس القوائم سواء لاعبين محليين أو أجانب بدون أى تغيير، عدم المساس بقرار عدد المحترفين الأجانب فى كل فريق بالموسم المقبل والسماح لكل فريق بالتعاقد مع لاعب وحد فقط.

وكان أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة قد أعلن أن أول يوليو المقبل سيشهد عودة جميع الفرق الرياضية للتدريبات الجماعية والفردية فى الأندية ومراكز الشباب مضيفًا أن الفترة من 15 يونيو الجارى حتى أول يوليو المقبل ستشهد قيام الأندية بتجهيز وتطهير الملاعب والصالات المغطاة، وأنه سيتم إعلان كل الإجراءات يومى السبت والأحد المقبلين.