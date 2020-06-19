سموحة يؤجل قرار عودته للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:
قرر نادي سموحة السكندري، تأجيل قرار عودة الفريق الأول لكرة القدم للتدريبات، بعد إعلان النادي الساحلي استئناف النشاط الرياضي مرة أخرى.
وتوقف جميع المسابقات المحلية في مصر خلال الشهور الثلاثة الأخيرة عقب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الأمر الذي جعل الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي يتخذ قرارًا بتعليق جميع الأنشطة الرياضة للحد من انتشار الفيروس.
وأفاد النادي السكندري، اليوم الجمعة، أن قرار عودة الفريق للتدريبات سيتأجل عقب إجراء المسحة لجميع اللاعبين على أن يتحدد موعد استئناف التدريبات في وقت لاحق.
وكان حمادة صدقي المدير الفني لسموحة أعلن في وقت سابق خلال تصريحات تليفزيونة عن وجود رغبة من جانب ناديه لاستئناف النشاط الرياضي من جديد في ظل وجود أندية لا ترغب في استكمال الموسم الحالي.
ولعب سموحة 18 مباراة في مسابقة دوري WE المصري، حيث يحتل النادي الساحلي الترتيب السادس برصيد 25 نقطة.
جدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي أعلن مؤخرًا عن إعطائه الضوء الأخضر لاستئناف مباريات الدوري في 25 من الشهر المقبل.
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