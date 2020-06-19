تقرير.. ردود أفعال صادمة بعد قرار إلغاء الدوري الإماراتي دون بطل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تبابنت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض، عقب قرار الاتحاد الإماراتي لكرة القدم بعدم استكمال مسابقة كأس رئيس الدولة وكذلك إلغاء دوري الدرجة الأولى لهذا الموسم، وذلك بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقد الاتحاد مساء أمس بنظام الاتصال المرئي عن بعد، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبمشاركة أعضاء مجلس الإدارة.

صدمة واستقالة

خيمت حالة من الغضب، داخل نادي الإمارات، بعد قرار إلغاء التتويج في دوري الخليج العربي، والإبقاء على 14 نادياً، وقرار اتحاد الكرة إلغاء موسم دوري الدرجة الأولى، وعدم صعود أي فريق.

ومن جانبه تقدم أعلن محمد إسماعيل العوضي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الإمارات، باستقالته من منصبه مباشرة على قناة أبوظبي الرياضية، لافتا أن القرار جاء بعدما اصيبوا بخيبة امل واصفا ما حدث بغير المنصف لفريقه ولدبا الحصن الوصيف.

نقطة سوداء

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وفي سياق متصل أعتبر محمد مطر غراب خبير كرة القدم ونجم شباب الأهلي السابق، أن ما حدث هو نقطة سوداء في تاريخ رابطة دوري المحترفين، منذ تطبيق الاحتراف على كرة القدم الإمارات.

وأوضح غراب أن قرارات الجمعية العمومية الطارئة للرابطة، طغت عليها المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، لافتا أنه من الخطأ الربط بين التتويج والصعود والهبوط.

وأشار لاعب الأهلي السابق، أن تلك القرارات ستؤدي لخسائر مادية كثيرة، مؤكدا أن إكمال الدوري كان حل لكل المشاكل، وتحقيق للعدالة المفقودة بقرار عدم تتويج شباب الأهلي وإلغاء الهبوط والصعود.

قرار ظالم

ولم يختلف الموقف في نادي دبا الحصن، حيث انتقد إبراهيم الدرمكي، رئيس مجلس إدارة النادي، القرار ووصفه بالظالم ولم يكن منضفا، مشيراً إلى أن مصير دبا الحصن والإمارات، بات بيد الأندية التي رسمت سيناريو عدم تتويج شباب الأهلي، وكذلك عدم تصعيد فريقين من دوري الأولى.

وأكد علي عبدالله المدير التنفيذي لنادي حتا مشرف الفريق الأول للكرة، أنه كان يتمنى تتويج فريق شباب الأهلي بلقب دوري الخليج العربي وتصعيد فريقين من دوري الدرجة الأولى ورفع عدد الأندية في الموسم المقبل من دوري المحترفين إلى 16 فريقاً رغم الضغط الذي قد تتسبب فيه هذه الخطوة على روزنامة الموسم المقبل.