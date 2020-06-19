كاف يحتفي بحسن شحاتة.. "المدرب الأسطوري لمنتخب مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتفل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بذكرى ميلاد المعلم حسن شحاتة، أسطورة تدريب منتخب مصر، الذي يكمل اليوم عامه الـ73.

ورصد كاف الإنجازات التي حققها حسن شحاتة خلال مسيرته مع منتخب مصر، حيث حصد كأس الأمم الأفريقية للشباب عام 2003، وكأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية (2006 - 2008 - 2010).

ونشرت الحسابات الرسمية لكاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تسلط فيه الضوء على إنجازات حسن شحاتة، مشيرةً إلى أنه سطر اسمه بحروف من ذهب في قارة إفريقيا.

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كما كتب عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر، عبر حسابه على تويتر: "النهاردة عيد ميلاد المعلم كابتن حسن شحاتة الأب الروحي وأحسن مدرب في افريقيا، وصاحب إنجاز الـ3 بطولات إفريقية متتالية، وأنضف شخصية اتعاملت معاها، كل سنة وأنت بألف خير والعمر كله خير وسعادة يا رب".

ونشر أحمد حسن، القائد التاريخي لمنتخب مصر، صورة تجمعه بحسن شحاتة وعلق عليها قائلا: "الراجل ده بجد من أنضف وأنقى وأطيب الناس اللي ممكن تقابلها في حياتك، شريك نجاحات وإنجازات وبطولات وقائد عظيم مع جيل محترم، كل سنة وانت طيب يا معلم وهتفضل طول عمرك طيب، ربنا يمتعك بالصحة والعافية وطولة العمر".

واحتفل الحساب الرسمي للزمالك عبر تويتر بعيد ميلاد حسن شحاتة أسطورة القلعة البيضاء قائلا: "يوَافق اليَوم عيد ميلاد أحد أبرز نجومنا على مر التاريخ لاعبا ومدَربًا؛ المعَلم حسن شحاتة.. كل عام وأنت بخير".