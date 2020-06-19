جوارديولا يعترف: ساني رفض تمديد تعاقده مع مانشستر سيتى

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن الجناح الألماني ليروي ساني رفض عرضا لتمديد عقده وسيرحل عن النادي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة

بيرنلي ليروي رفض تمديد عقده والجميع يعلم، إذا اتفق ناديان في نهاية الموسم يمكنه الرحيل. في حال عدم التوصل لاتفاق سيرحل في نهاية عقده والنادى قدم له عرضين أو ثلاثة لتمديد عقده لكنه رفضهم.

وقال جوارديولا: إنه أراد بقاء ساني لكن اللاعب يريد بداية جديدة وعندما نقدم عرضا للاعب فأننا نريده حيث يملك مميزات خاصة.

واضاف نريد لاعبين يريدون اللعب مع النادي لتحقيق الأهداف، إنه رجل لطيف وأنا أحبه كثيرا.