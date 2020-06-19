اخبار الرياضه

جوارديولا يعترف: ساني رفض تمديد تعاقده مع مانشستر سيتى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي حامل لقب الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن الجناح الألماني ليروي ساني رفض عرضا لتمديد عقده وسيرحل عن النادي.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل مواجهة

بيرنلي ليروي رفض تمديد عقده  والجميع يعلم، إذا اتفق ناديان في نهاية الموسم يمكنه الرحيل. في حال عدم التوصل لاتفاق سيرحل في نهاية عقده والنادى قدم له عرضين أو ثلاثة لتمديد عقده لكنه رفضهم.

وقال جوارديولا: إنه أراد بقاء ساني لكن اللاعب يريد بداية جديدة وعندما نقدم عرضا للاعب فأننا نريده حيث  يملك مميزات خاصة.

واضاف نريد لاعبين يريدون اللعب مع النادي لتحقيق الأهداف، إنه رجل لطيف وأنا أحبه كثيرا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوارديولا يعترف: ساني رفض تمديد تعاقده مع مانشستر سيتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا