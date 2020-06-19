رئيس حكومة تونس السابق يكشف حقيقة ترشحه لرئاسة النادي الإفريقي

كشف يوسف الشاهد رئيس حكومة دولة تونس السابق، حقيقة الأنباء التي أفادت ترشحه لتولي رئاسة النادي الإفريقي التونسي، خلال الفترة المقبلة.

وأكد الشاهد في تصريحات للإعلام التونسي، أن يفكر في إيجاد حول للأزمة الإقتصادية التي يمر بها النادي حالياً بصفته محب للنادي فقط، دون وجود أي نية في الترشح على أي مناصب إدارية بالنادي.

وأضاف، أن النادي الإفريقي يحظى بإهتمام عدد من الأشخاص وجميعهم يحاولون دعمه، بغض النظر عن خوض السباق الإنتخابي داخل النادي وتولى مهمة رسمية. التونسي، أن يفكر في إيجاد حول للأزمة الإقتصادية التي يمر بها النادي حالياً بصفته محب للنادي فقط، دون وجود أي نية في الترشح على أي مناصب إدارية بالنادي.وأضاف، أن النادي الإفريقي يحظى بإهتمام عدد من الأشخاص وجميعهم يحاولون دعمه، بغض النظر عن خوض السباق الإنتخابي داخل النادي وتولى مهمة رسمية.

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