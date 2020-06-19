برنامج "المواطن العالمي" يسلط الضوء على كيفية تجنب الأخبار المزيفة

انطلقت الحلقة الثالثة من برنامج "المواطن العالمي" أون لاين مسلطة الضوء على الوضع الحالي لوسائل الإعلام في إفريقيا وآسيا وكيفية تجنب المعلومات الخاطئة والأخبار المزيفة وتحدياتها وحلولها.

استضافت الحلقة الثالثة من البرنامج "شون اسيمبو" مذيعة برامج تلفزيونية رياضية ومنتجة و"جولز جويانج" مذيع شبكة التلفزيون الشعبية الفلبينية PTV-4، عضو مجلس الامم المتحدة الاستشاري للشباب، للحديث عن التغيرات الحالية التي يعيشها المشهد الإعلامي.

ذكرت شون أن بصفتها امرأة ، كان التحدي الأكبر في رحلتها المهنية هو تشكيك الرجال في قدرتها كمذيعة تلفزيونية رياضية، ولكنها

استثمرت في نفسها واكتسبت المعرفة لتكون مراسلة ناجحة ومذيعة رياضية.

بينما في الفلبين وبلدان ديمقراطية مختلفة في آسيا، أوضح جولز أن هناك تمثيل متساوٍ للنساء والرجال في صناعة الإعلام على مدى السنوات القليلة الماضية.

أكدت شون على أن وسائل الإعلام يجب أن تنتبه لما تقوم بنشره وأن تعثر على المعلومات الصحيحة والتأكد منها قبل نشرها للجهور.

Advertisements

وجه جولز نصيحة للجمهور بأن يكونوا حكماء عند التعامل مع المعلومات على وسائل التواصل

الاجتماعي ، والتأكد من صحتها قبل مشاركتها أو الإعجاب بها أو التعليق عليها من خلال التحقق من مصدر تلك المعلومات.

ذكرت شون في نهاية اللقاء زيارتها لمصر العام الماضي وأشادت بتنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية، كما أعربت عن سعادتها لزيارتها لمصر وحضورها كأس الأمم الأفريقية.

وتم بث اللقاء أون لاين عبر صفحات وزارة الشباب والرياضة على مواقع التواصل الاجتماعي بتنظيم من مكتب الشباب الإفريقي، والإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بالوزارة.

يذكر أن قائمة ضيوف برنامج المواطن العالمي تضم عدد من صناع القرار والقادة الشباب من مختلف دول العالم وفي مختلف المجالات، وذلك بهدف بث رسائل إيجابية لشباب العالم لخلق حلقة وصل بين الشباب وصناع القرار.