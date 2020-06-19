شاهد .. المعلم .. حسن شحاتة صائد البطولات وصانع الأمجاد

حسن شحاتة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر و المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم والذي تحتفل جماهير الزمالك وجماهير مصر اليوم بعيد ميلاده الـ 73 .

المعلم هو احد أهم أساطير التدريب وكرة القدم في مصر وأفريقيا بجانب موهبته الكبيرة التي كانت محط انظار المنافسين قل المشجعين خلال تواجده في الملاعب سواء مع ناديه الزمالك أو المنتخبات الوطنية .

ولد المعلم في يوم 19 يونيو من عان 1947 وبدأ مشواره مع الساحرة المستديرة من نادي الزمالك وهو في سن العاشرة وهو طالب في المدرسة الابتدائية بكفر الدوار والذي كان يلعب لناديه .



شاهده محمد حسن حلمى المدير الفني للمنتخب الوطني في ذلك الوقت خلال احد المباريات التجريبيه مع منتخب بحري واعجب به بشكل كبير وعرض عليه الانضمام للزمالك .

و في أول مباراة له مع نادى الزمالك والتي أقيمت في نوفمبر 1966 تألق المعلم بشكل كبير ونجح في إحراز 3 أهداف ليفوز الزمالك 4-0 ليبدأ مسيرة زاخرة من

النجاحات مع الفارس الأبيض .

حقق حسن شحاتة مع الزمالك بطولة الدوري الممتاز موسم 1977 / 1978، كما ولقب كأس مصر 3 مرات أعوام 1974 / 1975، 1976 / 1977، 1978 / 1979، وتوج بجائزة هداف الدوري المصري الممتاز عامي 1976 / 1977، 1979 / 1980، بينما فاز بثالث أفضل لاعب أفريقي من المجلة الفرنسية فرانس فوتبول عام 1974 .

كما توج المعلم بلقب أفضل لاعب في آسيا عام 1970، وأفضل لاعب في كأس الأمم الأفريقية 1974، وأفضل لاعب في مصر 1976، ثم نال وسام الجمهورية من الدرجة الأولى عام 1980.

منحت الجماهير الزملكاوية لقب المعلم لحسن شحاتة بسبب أهدافه التي تمتاز بفن ومتعة واشتهرت اهداف حسن شحاتة بالعبارة الشهيرة " حسن شحاتة يا معلم خلي الشبكة تتكلم" .

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عمل شحاتة في مجال التدريب فور اعتزاله ونجح مع

العديد من الأندية المصرية وكانت فترة تألقه مع المقاولون العرب بداية للتألق التدريبي حيث قاد الذئاب للتتويج بكأس مصر موسم 2003 / 2004، وكأس السوبر المصري عام 2004، رغم أن الفريق وقتها كان يلعب بدوري القسم الثاني، كما قاد أندية المنيا والشرقية ومنتخب السويس للصعود للدوري الممتاز.

ومن النجاحات التي حققها حسن شحاته وهو مدرب التتويج بلقب بطولة أفريقيا عام 2003 مع منتخب مصر للشباب .

قاد حسن شحاته المنتخب المصري لإحراز كأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات متتالية في أعوام 2006 و2008 و2010، وبذلك يصبح المنتخب المصريُ أكثَرَ منتخب أفريقي حاز على كأس الأمم الأفريقية بسبعة ألقاب، والوحيد الذي استطاع إحراز 3 بطولات متتالية، كما صعد بالمنتخب المصري إلى المركز التاسع في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهو ثاني أفضل تصنيف لمنتخبات أفريقيا، كما حصل شحاتة على جائزة الكاف لأفضل مدرب في أفريقيا لعام 2008، كا يعد حسن شحاته هو صاحب اطول فترة قيادة لمنتخب مصر .

وصنف حسن شحاتة كأفضل مدرب في أفريقيا عام 2010 في ترتيب الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، وتم اختياره ضمن أفضل 5 مدرِّبين في تاريخ القارة الأفريقية، كما اختير أفضل مدرب في أفريقيا لعام 2008 من قبل الاتحاد الأفريقي.