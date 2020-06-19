نيمار يخسر امام برشلونة قضائيا

حسمت محكمة إسبانية اليوم الجمعة القضية المرفوعة من النجم البرازيلي نيمار ضد ناديه السابق برشلونة الإسباني لكرة القدم، وقضت بأن برشلونة ليس ملزما بدفع 43.6مليون يورو (48.9مليون دولار) لمهاجمه

السابق.

وكان نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، قد سعى للحصول على المبلغ من برشلونة بداعي أنه مستحق له كمكافأة تتعلق بتجديد عقده

مع برشلونة في أكتوبر 2016، وذلك قبل أن يرحل إلى النادي الفرنسي في الصيف التالي.

لكن المحكمة قضت بأن نيمار، الذي انتقل إلى سان جيرمان في صفقة قياسية عالمية قيمتها 222 مليون يورو، عليه أن يدفع 6.7 مليون يورو لبرشلونة.