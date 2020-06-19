شاهد .. الكاف يحتفل بعيد ميلاد حسن شحاتة

احتفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بعيد ميلاد حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حيث إنه من مواليد 19 يونيو 1947. وقال الكاف عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي"اليوم يكمل المدرب المصري الأسطوري حسن شحاته عامه الـ73 ‫ 2003‬

‫ 2006 ‬

‫ 2008‬

‫ 2010 ‬ Advertisements ‫فاز شحاتة بأمم أفريقيا تحت 20‬⁩ عامًا 2003، ثم فاز بـأمم أفريقيا ⁦‪ رفقة منتخب الفراعنة ثلاثة مرات متتالية ليسطر اسمه بحروف من ذهب في قارة إفريقيا

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