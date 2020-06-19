اتحاد الكرة يستقر على موعد استئناف دوري القسم الثاني

استقرت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، على موعد استئناف دوري القسم الثاني، والذي توقف منذ مارس الماضي للحد من انتشار فيروس مارس الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا واتفق مسئولو اللجنة على استئناف القسم الثاني منتصف سبتمبر المقبل، حيث إنه لن ينطلق مع بدء استئناف الدوري الممتاز، نظرًا لأن دوري المظاليم يتبقى فيه 5 جولات فقط عكس الدوري الممتاز. الثاني منتصف سبتمبر المقبل، حيث إنه لن ينطلق مع بدء استئناف الدوري الممتاز، نظرًا لأن دوري المظاليم يتبقى فيه 5 جولات فقط عكس الدوري الممتاز.

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