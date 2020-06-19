الاتحاد السعودي يبرز تغييرات الفيفا بقوانين اللعبة قبل بداية دوري المحترفين

اعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة عن أبرز التغييرات في قوانين كرة القدم والتى من المقرر تطبيقها بداية من الموسم الرياضي الجديد 2020-2021، الصادرة من الاتحاد الدولي.

جاءت ‏أبرز التغييرات في قانون كرة القدم 2020-2021، كالتالي:

لمس الكرة باليد.. تحديد الحد بين الذراع "لمس الكرة باليد"، والكتف "ليس لمس الكرة باليد".

إذا ضاعت ركلة الجزاء، أو ارتدت من المرمى، لن يتم معاقبة حارس المرمى،

على المخالفة، إلا إذا أثر بوضوح على الراكل.

سوف يحذر حارس المرمى، لأول مخالفة على تنفيذ ركلة الجزاء، وينذر لأي مخالفة أخرى.

Advertisements

الإنذارات والتحذيرات، لن تنقل إلى الركلات من علامة الجزاء.

في المباريات التي يوجد بها حكم الفيديو المساعد، هناك توقع بأن تكون هناك مراجعة في ميدان اللعب، إذا كان القرار المراد مراجعته

ذاتي؛ مثال: الحكم سوف ينظر غلى الإعادة التلفزيونية في منطقة المراجعة.وحددت لجنة المسابقات في الرابطة مواعيد استئناف واختتام مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الدرجة الأولى للمحترفين حيث تستكمل مسابقة الدوري للموسم 2019-2020 يوم الثلاثاء 4 أغسطس وتختتم الأربعاء 9 سبتمبر 2020.

بينما سيكون انطلاق الموسم الجديد 2020-2021 من دوري المحترفين يوم الجمعة 16 أكتوبر.

وكانت وزارة الرياضة أعلنت تعليق النشاط الرياضي في مارس في السعودية بمختلف الألعاب الرياضية وكافة البطولات والمسابقات وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا .