تحسن حالة مدير الحسابات باتحاد .. ومد إجازته 14 يومًا

تحسنت حالة محمود خليل مدير الحسابات باتحاد الكرة، بعدما عانى من أعراض الإصابة بفيروس كورونا، حيث ارتفعت درجة حرارته بجانب صداع مستمر. وتواصل محمود خليل مع د.محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية في اتحاد الكرة، والذي نصحه بالبقاء في منزله لمدة 14 يومًا إضافية. يومًا إضافية. وكان اتحاد الكرة قرر إغلاق مكتب الحسابات بالجبلاية بعد الوعكة الصحية التي مر بها محمود خليل، خاصة وأن باقي موظفي الحسابات أصيبوا بفيروس كورونا بالفعل.

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