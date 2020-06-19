يدرس إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة الرحيل عن منصبه في المرحلة المقبلة بسبب المشاكل الإدارية بنادية.

واستقر جلال على الرحيل عن منصبه خاصة أنه تلقى اتصالات من بعض أندية الدوري في الفترة الأخيرة على رأسها بيراميدز.

وكان إيهاب جلال قد عاد لمنصبه في قيادة المقاصة بعد إقالة النيجيري إيمانويل أمونيكي. بنادية.واستقر جلال على الرحيل عن منصبه خاصة أنه تلقى اتصالات من بعض أندية الدوري في الفترة الأخيرة على رأسها بيراميدز.وكان إيهاب جلال قد عاد لمنصبه في قيادة المقاصة بعد إقالة النيجيري إيمانويل أمونيكي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب جلال يقترب من الرحيل عن المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.