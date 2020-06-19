يدرس إيهاب جلال المدير الفني لفريق مصر المقاصة الرحيل عن منصبه في المرحلة المقبلة بسبب المشاكل الإداريةبنادية.
واستقر جلال على الرحيل عن منصبه خاصة أنه تلقى اتصالات من بعض أندية الدوري في الفترة الأخيرة على رأسها بيراميدز.
وكان إيهاب جلال قد عاد لمنصبه في قيادة المقاصة بعد إقالة النيجيري إيمانويل أمونيكي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيهاب جلال يقترب من الرحيل عن المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.