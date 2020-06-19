بث مباشر | شاهد مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “مانشستر يونايتد وتوتنهام” في أهم مباريات اليوم الجمعة 19-6-2020 بالجولة الـ 29، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وتوتنهام” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:15 بتوقيت جرينتش، 21:15 بتوقيت مصر، 22:15 بتوقيت السعودية، على استاد توتنهام هوتسبر الجديد.

يحتل “مانشستر يونايتد” المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 45 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن “تشيلسي” صاحب المركز الرابع والمؤهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز السادس “شيفيلد يونايتد”.

ويقبع “توتنهام” في المركز الثامن في جدول ترتيب البريمرليج برصيد 41 نقطة بفارق نقطين عن صاحب المركز السابع “وولفرهامبتون”، وبفارق 3 نقاط عن “شيفيلد يونايتد” الذي يحتل المركز السادس، ويبتعد بنقطة واحدة عن صاحب المركز التاسع “آرسنال”.

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