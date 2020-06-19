يعُد توتنهام هوتسبير والمعروف بـ”السبيرز” من أنجح الأندية الانجليزية ويعتبر الفريق الرابع من حيث عدد البطولات بعد مانشستر يونايتد ونادي ليفربول ونادي أرسنال، بعدما فاز ب 26 لقباً، وفى هذ السياق نستعرض معكم سجل بطولات توتنهام الانجليزي.

يحتفل توتنهام الانجليزي يوم 5 من شهر سبتمبر بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1882، ويقع مقره في شمال العاصمة الإنجليزية لندن، ويستضيف الفريق مبارياته على ملعب “توتنهام هوتسبير” الذي يتسع لنحو 62 ألف مشجع.

يرجع أول لقب محلي تُوج به توتنهام الى عام 1901 عندما فاز بكأس الاتحاد الانجليزي، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 1963 عندما تُوج بلقب كأس الكؤوس الأوروبية.

الديك هو شعار نادي توتنهام، قصة الديك في شعار النادي تعود إلى هنري بيرسي المعروف بـ”هوتسبير” والذي نسب إليه النادي كدليل على الشجاعة والإيمان بالمبادئ والتضحية لأجلها، هوتسبر هذا كان معروفاً بحبه لقتال الديوك لذلك أختار الديك شعاراً للنادي في عام 1901.

هداف الفريق التاريخي هو اللاعب “جيمي جريفز” برصيد 266 هدفاً، وأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات هو “ستيف بيريمان ” برصيد 854 مباراة في الفترة ما بين 1969–1986، ويعتبر لقاء توتنهام هوتسبير ضد جارهم نادي ارسنال مباراة ديربي شمال لندن وهي أشهر ديربيات لندن، وذلك لأن الفريقين يقعان في شمال لندن.

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أرقام قياسية

يعتبر توتنهام صاحب أطول سلسلة انتصارات بـ”بداية موسم” في تاريخ الدوريات الخمس الكبرى، عندما حقق 11 فوز في أول 11 جولة من الدوري خلال موسم 1960–61.

ويعتبر توتنهام الفريق الوحيد الذي بلغ دور نصف نهائي كأس الإتحاد الأوروبي ثلاث مرات متتالية (1972 و1973 و1974).

ويعتبر توتنهام أكثر نادي يُمثل لاعبوه منتخب إنجلترا عبر التاريخ حيث مثل المنتخب الإنجليزي 76 لاعب مختلف مع توتنهام هوتسبير منذ أول مباراة للمنتخب عام 1872.

ويعتبر توتنهام أكثر نادي يفوز بـ بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة في ملعب ويمبلي عبر التاريخ عندما فاز بها 4 مرات في ويمبلي (1971، 1973، 1999، 2008).

ويعتبر توتنهام أكثر فريق يسجل أهداف في تاريخ بطولة دوري أوروبا حيث سجل 296 هدف في البطولة (آخر تحديث موسم 2015–16)، وهو ثاني أكثر نادي يحقق انتصارات في تاريخ البطولة حيث حقق 83 فوز فيها، ولايتفوق عليه سوى إنتر ميلان الإيطالي والذي يملك برصيده 87 فوز في دوري أوروبا (آخر تحديث موسم 2015–16).

ويعتبر توتنهام أول نادي يسجل هدفين على الأقل في جميع مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا – خلال موسم 2010–11.

ويعتبر توتنهام أول نادي يلعب له لاعب عربي في تاريخ البريميرليج، وهو اللاعب الجزائري “موسى صايب” – في عام 1997، وأول نادي إنجليزي يضم لاعبًا لاتينيا عبر التاريخ، عندما ضم السبيرز الثنائي الأرجنتيني أوزفالدو أرديليس وريكي فيلا في 1978.

ويعتبر توتنهام أول نادي يلعب 200 ديربي لندني في الدوري الممتاز بمسماه الجديد – ضد كريستيال بالاس في 2013.

ويعتبر توتنهام أول نادي إنجليزي يفوز على نادي إنجليزي اخر في المسابقات الأوروبية عندما فاز على مانشستر يونايتد 2–0 في كأس الكؤوس الأوروبية 1963–64.

إليكم سجل بطولات توتنهام الانجليزي (محلياً)

كم مرة فاز توتنهام بالدوري الانجليزي؟

فاز توتنهام بالدوري الانجليزي مرتين موسمي: (1950–51، 1960–61).

الوصيف 6 مرات مواسم: (1921–22، 1951–52، 1956–57، 1959–60، 1962–63، 2016–17).

صاحب المركز الثالث 11 مرة “رقم قياسي” مواسم: (1933–34، 1957–58، 1961–62، 1966–67، 1970–71، 1982–83، 1984–85، 1986–87، 1989–90، 2015–16، 2017–18).

دوري الدرجة الثانية الإنجليزي

فاز توتنهام بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي مرتين موسمي: (1919–20، 1949–50).

كأس الاتحاد الانجليزي

فاز توتنهام بكأس الاتحاد الانجليزي 8 مرات مواسم: (1901، 1921، 1961، 1962، 1967، 1981، 1982، 1991).

الوصيف مرة واحدة عام: (1987).

نصف النهائي 13 مرة أعوام: (1922، 1948، 1953، 1954، 1956، 1993، 1995، 1999، 2001، 2010، 2012، 2017، 2018).

كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة

فاز توتنهام بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 4 مرات أعوام: (1971، 1973، 1999، 2008).

نصف النهائي 7 مرات أعوام: (1968، 1972، 1976، 1987، 1992، 2007، 2019).

درع الاتحاد الانجليزي

تُوج توتنهام بدرع الاتحاد الانجليزي 7 مرات مواسم: (1920–21، 1951–52، 1961–62، 1962–63، 1967–68، 1981–82، 1991–92).

الوصيف مرتين موسمي: (1919–20، 1982–83).

وإليكم سجل بطولات توتنهام الانجليزي (قارياً)

دوري أبطال أوروبا

وصل توتنهام الى النهائي مرة واحدة عام: (2019).

وصل توتنهام الى دور نصف النهائي مرة واحدة عام: (1962).

كأس الكؤوس الأوروبية

فاز توتنهام بكأس الكؤوس الأوروبية مرة واحدة عام: (1963).

نصف النهائي مرة واحدة عام: (1982).

كأس الاتحاد الأوروبي

تُوج توتنهام بلقب كأس الاتحاد الاوروبي مرتين عامي: (1972، 1984).

الوصيف مرة واحدة عام: (1974).

نصف النهائي مرة واحدة عام: (1973).

بطولات آخري فاز بها توتنهام الانجليزي

فاز توتنهام بكأس لندن للتحدي 8 مرات أعوام: (1911، 1929، 1937، 1948، 1959، 1964، 1971، 1974).

وكان الوصيف 6 مرات أعوام: (1910، 1914، 1931، 1934، 1939، 1969).

فاز توتنهام بدوري الجنوب (مرة واحدة) عام: (1900).

فاز توتنهام بالدوري الغربي (مرة واحدة) عام: (1904).

فاز توتنهام بكأس رابطة الأندية الإنجليزية الإيطالية (مرة واحدة) عام: (1971) .

فاز توتنهام ببطولة كوستا ديل سول (مرتين) عامي: (1965، 1966).

فاز توتنهام بكأس السلام (مرة واحدة) عام: (2005).

فاز توتنهام ببطولة دوري لندن (مرتين) عامي: (1899، 1903).

فاز توتنهام بكأس الجنوب الخيرية (3 مرات) أعوام: (1902، 1905، 1907).

فاز توتنهام بدوري كرة القدم الجنوبي في فترة الحرب العالمية الثانية (مرتين) عامي: (1944، 1945).