ظهور نتائج الاختبارات الأخيرة لفيروس كورونا في الدوري الانجليزي

ظهرت نتيجة إيجابية واحدة فقط مصابة بفيروس كورونا المستجد، من الجولة الأخيرة لاختبارات الفيروس قبل العودة الكاملة للدوري الانجليزي الممتاز، مما رفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المصابة بالفيروس التاجي إلى 17 حالة.

وعاد الدوري الإنجليزي الممتاز، الأربعاء الماضي، بتعادل أستون فيلا مع شيفيلد يونايتد سلبيًا، وتحقيق مانشستر سيتي فوزاً كبيرًا بنتيجة 3-0 على آرسنال.

وشهدت الجولة الأخيرة من اختبارات فيروس كورونا، خضوع أكثر من 1500 شخص للاختبار، مما يعني أنه تم الانتهاء من إجمالي 10228 اختباراً كجزء من مشروع إعادة استئناف المسابقة.

ومع ظهور نتيجة واحدة إيجابية خلال الجولة التاسعة من الاختبار، فإن العدد الإجمالي هو 17 حالة مؤكدة، وذلك لا يمثل سوى 0.16 في المئة من العدد الإجمالي، مما يشير إلى التأثير الإيجابي لبروتوكولات السلامة التي اتخذتها الأندية، لمنع انتشار الفيروس مع عودة الدوري.

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وأكد بيان للدوري الانجليزي، أمس الخميس: أنه تم اختبار 1541 لاعباً وموظفاً للأندية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، بينهم شخص واحد كانت نتيجته إيجابية.

ويُخطط الدوري الإنجليزي الممتاز لمواصلة الاختبارات مرتين أسبوعيًا طوال فترة الاستئناف.

وتبدأ الجولات التسع المتبقية، لإكمال موسم 2019/20، بمباراتين مقررتين اليوم الجمعة، حيث يواجه توتنهام هوتسبير نظيره مانشستر يونايتد، ويستضيف نورويتش سيتي خصمه ساوثهامبتون.

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