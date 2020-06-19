نادر شوقي يكشف موقف الأهلي من ضم رمضان صبحي، واستعادة أكرم توفيق

كشف وكيل أعمال رمضان صحي “نادر شوقي” عن تمسك النادي الأهلي بالإبقاء على اللاعب بين صفوفه خلال الموسم المقبل.

وأكد نادر شوقي أن رئيس النادي الاهلي “محمود الخطيب” يتولى بنفسه ملف التعاقد مع رمضان صبحي خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وينتهي تعاقد رمضان صبحي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، حيث تنتهي إعارة اللاعب ويعود إلى هيدرسفيلد الإنجليزي.

وقال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” أن رئيس الاهلي محمود الخطيب متمسك بشراء عقد رمضان صبحي بشدة، وأنه يسعى بكل قوة لإنهاء هذه الصفقة.

وتابع: “لا أعرف مصير تلك الصفقة، هل ينجح الأهلي في شراء عقد رمضان صبحي بشكل نهائي أم لا، لكن المؤكد أن الخطيب يبذل قصارى جهده لإقناع مسؤولي هيدرسفيلد بالتخلي عن اللاعب.

وتقدم الاهلي بعرض رسمي إلى إدارة هيدرسفيلد، وعرض دفع 5 ملايين دولار لإنهاء صفقة رمضان صبحي خلال الميركاتو الصيفي 2020 لكن النادي الإنجليزي طلب الحصول على 7 ملايين دولار.

تفاوض الاهلي مع طاهر محمد طاهر

أكد رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة فريق الكرة بنادي الجونة “نادر شوقي” أن الأهلي لجأ للتفاوض مع لاعب المقاولون العرب طاهر محمد طاهر تحسبا لفشل إنهاء صفقة رمضان صبحي.

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وأعلن نادي المقاولون تقدم الاهلي بعرض رسمي للحصول على خدمات جناح الفريق طاهر محمد طاهر خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وقال المشرف على الكرة بنادي المقاولون محمد عادل، أن ناديه اقترب من الموافقة على العرض الذي تقدم به الأهلي لضم طاهر محمد طاهر.

عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

تحدث نادر شوقي عن مستقبل لاعب وسط الاهلي “أكرم توفيق” المعار لنادي الجونة، مشيرا إلى أن اللاعب سيعود لفريق عقب انتهاء إعارته.

وأوصى المدير الفني لفريق الاهلي رينيه فايلر بضرورة عودة أكرم توفيق عقب انتهاء اعارته بنهاية الموسم، لتدعيم مركز الوسط المدافع بعد رحيل حسام عاشور الذي انتهى تعاقده مع النادي.

مصير الجزار وريان وباسم علي لم يحسم بعد

قال رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة فريق الكرة بنادي الجونة “نادر شوقي” أن مصير الثلاثي المعار من الاهلي إلى ناديه “أحمد ياسر ريان وباسم علي ومحمود الجزار” لم يحسم بعد.

وتابع: “الأهلي لم يبلغنا بقراره الخاص بلاعبيه الثلاثة وهل سيعودون إليه في نهاية الموسم أم لا.

وتنتهي إعارة الرباعي أكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان وباسم علي من الاهلي إلى الجونة بنهاية الموسم الحالي.

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