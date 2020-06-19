مفاجأة: طاهر يعلن موقف الأهلي النهائي من ضمه

فجر جناح المقاولون العرب “طاهر محمد طاهر” مفاجأة بعدما أعلن عدم قيام النادي الأهلي بضمه في الميركاتو الصيفي 2020 بشكل نهائي.

وكشف طاهر محمد طاهر أن الأهلي سوف يضمه إلى صفوف في الانتقالات الصيفية المقبل على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي.

وأعلن نادي المقاولون تقدم الاهلي بعرض رسمي للحصول على خدمات جناح الفريق طاهر محمد طاهر خلال الميركاتو الصيفي 2020.

وقال لاعب المقاولون والمنتخب الأولمبي المصري أن مفاوضات مسؤولي الأهلي معه بدأت منذ 3 سنوات لكنها لم تكلل بالنجاح.

Advertisements

وقال المشرف على الكرة بنادي المقاولون محمد عادل، أن ناديه اقترب من الموافقة على العرض الذي تقدم به الأهلي لضم طاهر محمد طاهر.

وأكد طاهر محمد طاهر أن مسؤولي المقاولون وافقوا أخيرا على تحقيق رغبته في ارتداء قميص الاهلي ولكن على سبيل الإعارة وليس البيع النهائي.

ويعد طاهر محمد طاهر أحد أهم الأوراق الرابحة في صفوف المنتخب الأولمبي الذي يقوده شوقي غريب، ويجيد اللعب في أكثر من مركز مثل صانع الألعاب والمهاجم، لكن مركزه الأساسي هو الجناح الأيسر الذي يلعب فيه رمضان صبحي.

..