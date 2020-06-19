يعتبر نادي اشبيلية من أنجح الأندية فى اسبانيا حيث استطاع ان يحقق طوال تاريخه ألقاباً على الصعيد الإقليمي، الوطني والدولي، مما جعله أكثر نادي أندلسي تتويجاً بالألقاب، وفى هذا السياق نستعرض معكم سجل بطولات اشبيلية الاسباني.

يحتفل اشبيلية يوم 25 من شهر يناير كل عام بعيد ميلاد تأسيسه، ويرجع تأسيس النادي الى عام 1890، واحتفل النادي بمئوية تأسيسه عام 2005، ويتخذ من مدينة اشبيلية فى الأندلس بجنوب اسبانيا مقراً له، ويستضيف الفريق جميع مبارياته على ملعب “رامون سانشيز بيثخوان” الذي يتسع لنحو 45 ألف مشجع.

يرجع أول لقب محلي تُوج به اشبيلية الى عام 1917 عندما فاز بكأس الأندلس، أما أول لقب قاري فيرجع الى عام 2006 عندما تُوج الفريق بلقب الدوري الأوروبي.

ويُعد نادي اشبيلية أقدم نادٍ في مدينة إشبيلية، وثاني أقدم نادٍ في الأندلس، كما يعتبر أول ناد اندلسي يلعب في الكأس الأوروبي (الذي يسمى حالياً باسم دوري أبطال أوروبا) في موسم 1957-58.

نادي إشبيلية يملك عداوة تاريخية مع جاره ريال بيتيس، حيث تمثل مواجهة الفريقين ما يسمى بديربي إشبيلية والذي يُعد واحدا من أقوى الدربيات في العالم.

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يذكر ان نادي إشبيلية قد قدم عديد اللاعبين للمنتخب الإسباني انطلاقاً من (سبينسير في 1922)، مروراً إلى (خيسوس نافاس) الذي حقق لقب كأس العالم مع المنتخب في 2010 متبعاً إياه بلقب كأس أوروبا في 2012 والذي شارك فيه كذلك (ألفارو نيجريدو) حين كان لاعباً بالفريق الأندلسي.

إليكم سجل بطولات اشبيلية الاسباني (محلياً)

كم عدد مرات فوز اشبيلية بالدوري الاسباني؟

فاز اشبيلية بالدوري الاسباني مرة واحدة عام: (1946).

وكان الوصيف 4 مرات أعوام: (1940، 1943، 1951، 1957).

كم عدد مرات فوز اشبيلية بكأس ملك اسبانيا

فاز اشبيلية بكأس ملك اسبانيا 5 مرات أعوام: (1935، 1939، 1948، 2006، 2010).

وكان الوصيف 3 مرات أعوام: (1955، 1962، 2018).

كأس السوبر الاسباني

فاز اشبيلية بكأس السوبر الاسباني مرة واحدة عام: (2007).

وكان الوصيف مرتين أعوام: (2010، 2016).

كأس الأندلس

فاز اشبيلية بكأس الاندلس 18 ” رقم قياسي” مرة أعوام: (1916/17، 1918/19، 1919/20، 1920/21، 1922/23، 1923/24، 1924/25، 1925/26، 1926/27، 1928/29، 1929/30، 1930/31، 1932/33، 1935/36، 1938/39، 1939/40).

الوصيف 3 مرات أعوام: (1915/16، 1917/18، 1927/28).

وإليكم سجل بطولات اشبيلية الاسباني (قارياً)

كم عدد مرات فوز اشبيلية بالدوري الأوروبي

تُوج اشبيلية بلقب الدوري الاوروبي 5 مرات “رقم قياسي” أعوام: (2006، 2007، 2014، 2015، 2016).

كأس السوبر الأوروبي

تُوج اشبيلية بلقب كأس السوبر الاوروبي مرة واحدة عام: (2006).

وكان الوصيف 4 مرات أعوام: (2007، 2014، 2015، 2016).