جوارديولا يحسم مصير ساني مع مانشستر سيتي

أكد المدير الفني لمانشستر سيتي الانجليزي، بيب جوارديولا، أن جناح الفريق ليروي ساني رفض تجديد عقده مع النادي وطلب الانضمام إلى فريق آخر.

وقال جوارديولا، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيرنلي يوم الإثنين المقبل، في الجولة الثلاثين من الدوري الانجليزي: “فيما يتعلق بساني، عندما نقدم عرضا لأي لاعب فهذا لأننا نريده، إنه لاعب لديه جودة عالية، ونحن نريد لاعبين يريدون اللعب للنادي ويسعون لتحقيق أهدافه”.

وأضاف: “ساني رجل لطيف وأنا أحبه كثيرًا، ليس لدي أي شيء ضده، لكنه رفض التجديد وطلب الانتقال إلى فريق آخر”.

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وتابع: “ساني كان بعيدًا لفترة طويلة، والآن يتدرب خطوة بخطوة وبدون ألم، وجميع اللاعبين لائقون”.

يذكر أن ساني ارتبط بالانتقال إلى بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي الماضي.

كما أكدت التقارير في وقت سابق، بأن بايرن ميونخ اقترب من ضم ساني، وأن اللاعب الألماني اتفق معهم على تفاصيل العقد والشروط الشخصية، ويتبقى فقط الاتفاق على قيمة الصفقة بين إدارة البافاري ومانشستر سيتي.

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