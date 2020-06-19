رابطة الدوري الانجليزي تعلن الجزء الثاني من جدول المباريات

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن الجزء الثاني من جدول مباريات البريميرليج للموسم الجاري 2019/20، والذي ستقام مبارياته على مدار معظم أيام الأسبوع.

وأعلنت الرابطة مواعيد مباريات ثلاث جولات هي 33 و34 و35، والتي ستقام خلال الفترة من الرابع حتى 13 من شهر يوليو القادم، وهي كالتالي:

الجولة 33

السبت 4 يوليو

ستقام خمس مباريات هي: تشلسي مع واتفورد، مانشستر يونايتد مع بورنموث، ولفرهامبتون مع آرسنال، نوريتش سيتي مع برايتون، في حين يلعب ليستر سيتي أمام كريستال بالاس.

الأحد 5 يوليو

ستقام أربع مباريات حيث سيلعب المتصدر ليفربول أمام أستون فيلا، ساوثهامبتون أمام مانشستر سيتي، بيرنلي أمام شيفيلد، نيوكاسل يونايتد مع ويستهام.

الاثنين 6 يوليو

ستقام مباراة واحدة بين توتنهام وإيفرتون.

الجولة 34

الثلاثاء 7 يوليو

ستقام ثلاث مباريات حيث سيواجه كريستال بالاس فريق تشلسي، أرسنال مع ليستر سيتي، واتفورد مع نيوكاسل.

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الأربعاء 8 يوليو

ستقام أربع مباريات حيث سيواجه برايتون المتصدر ليفربول، وسيلعب مانشستر سيتي مع نيوكاسل، شيفيلد مع ولفرهامبتون، ويستهام مع بيرنلي.

الخميس 9 يوليو

ستقام ثلاث مباريات ستجمع أستون فيلا مع مانشستر يونايتد، بورنموث مع توتنهام، إيفرتون مع ساوثهامبتون.

الجولة 35

السبت 11 يوليو

سيشهد هذا اليوم خمس مواجهات ستجمع بين ليفربول مع بيرنلي، شيفيلد مع تشلسي، برايتون مع مانشستر سيتي، نوريتش سيتي مع ويستهام، واتفورد مع نيوكاسل.

الأحد 12 يوليو

ستقام أربع مباريات بينها قمة ستجمع توتنهام مع أرسنال، وسيلعب بورنموث مع ليستر سيتي، ولفرهامبتون مع إيفرتون، أستون فيلا مع كريستال بالاس.

الاثنين 13 يوليو

سيشهد اليوم مباراة واحدة فقط بين مانشستر يونايتد وساوثهامبتون.

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