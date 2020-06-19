الكشف عن تفاصيل عقد فيرنر مع تشلسي

أكد تشيلسي الإنجليزي أمس الخميس، توصله لاتفاق مع لايبزيج الألماني، يقضي بانتقال لاعبه تيمو فيرنر إلى النادي الإنجليزي.

وذكر تشيلسي عبر موقعه الإلكتروني، أن فيرنر سينضم للفريق في يوليو القادم، مع نهاية هذا الموسم من الدوري الألماني، ويتبقى فقط خضوعه للفحص الطبي.

وكشفت صحيفة الصن البريطانية أن المهاجم الألماني تيمو فيرنر سيصبح الأعلى دخلا في تاريخ تشيلسي براتب أسبوعي يصل إلى 170 ألف جنيه إسترليني، متفوقا على حارس الفريق، كيبا أريزابالاجا الذي يتقاضى 150 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا، 32 هدفا وصنع 13 آخرين في 43 مباراة هذا الموسم مع لايبزيج، كما سجل 11 هدفا في 29 مباراة مع المنتخب الألماني.

Advertisements

وارتبط اسم فيرنر بالانتقال إلى ليفربول، ولكن متصدر الدوري الانجليزي الممتاز رفض دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، وقدم الصفقة لتشيلسي على طبق من ذهب.

وقال فيرنر عقب انضمامه إلى البلوز رسميًا: “سعيد للغاية بالتوقيع لتشلسي، الانضمام لمثل هذا النادي العظيم بمثابة لحظة فخر بالنسبة لي”.

وأضاف “أتطلع للموسم المقبل مع زملائي الجدد، مدربي الجديد، وبالطبع الجماهير.. ينتظرنا مستقبل كبير”.

وبذلك، لن يشارك فيرنز في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مع لايبزيج، الذي تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى هذا الدور، بينما اقترب أسود لندن من الخروج عقب خسارته بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونيخ على ملعب ستامفورد بريدج في ذهاب الدور ثمن النهائي.

..