برشلونة يفوز في قضيته أمام نيمار

خسر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار جونيور القضية التي رفعها على نادي برشلونة الإسباني، للحصول على باقي المكافأة الخاصة بتجديد عقده الأخير مع البارسا.

وقال برشلونة في بيان رسمي اليوم الجمعة: “يعرب النادي عن ارتياحه للحكم الذي أعلنته المحكمة الاجتماعية رقم 15 في برشلونة، فيما يتعلق بالدعوى التي تشمل البارسا ونيمار بشأن مكافأة التجديد للعقد الأخير”.

وأضاف البيان: “رفضت المحكمة طلب نيمار، ووافقت على جزء كبير من دفاع نادي برشلونة”.

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وتابع البيان: “نتيجة لذلك تم رفض مطالب نيمار المالية البالغة 43.6 مليون يورو، ويجب على اللاعب إرجاع 6.7 مليون يورو إلى النادي”.

وأتم البيان: “ونظرًا لأنه يحق لممثل نيمار، الطعن على الحكم، سيستمر النادي في الدفاع بقوة عن حقوقه المشروعة”.

وكان نيمار قد رحل عن صفوف برشلونة الإسباني، متجهًا إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو الصيفي لعام 2017، وذلك بعد كسر الشرط الجزائي في عقده، التي كانت تبلغ قيمته 222 مليون يورو.

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