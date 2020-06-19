بقاء أريولا مع ريال مدريد مرهون بدوري أبطال أوروبا

سيستمر حارس مرمى ريال مدريد الإسباني، ألفونسو أريولا حتى نهاية دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/20.

وسينتهي عقد أريولا المعار من باريس سان جيرمان الفرنسي في الثلاثين من يونيو الجاري، لكن تمكن ريال مدريد من التوصل إلى اتفاق يقضي ببقاء أريولا في سانتياجو برنابيو حتى نهاية الموسم الجاري من دوري أبطال أوروبا.

ووجد الكثير من الفرق واللاعبين أنفسها في معضلة تتعلق بالعقود، وأتاح الاتحاد الدولي لكرة القدم مد آجال عقود اللاعبين مع الأندية كي تتناسب مع الظروف الاستثنائية الحالية المتمثلة في جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في تعطل النشاط الكروي في جل الدوريات العالمية، قبل أن يُستأنف بعضها مؤخرا.

وتلك هي الحالة الوحيدة التي يمكن التوصل فيها لاتفاق بين اللاعب والنادي، حيث لديهم مطلق الحرية في رفض أو مد العقد بسبب قوانين العمل.

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وسيخوض ريال مدريد مباراته بدوري أبطال أوروبا في السابع أو الثامن من أغسطس المقبل، ضد مانشستر سيتي في إياب دور الستة عشر من المسابقة، علما بأن كتيبة زيدان كانت قد خسرت بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ويرغب مانشستر سيتي في اللعب على ملعب الاتحاد، وفقا لما هو مقرر، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لم يقرر ذلك بعد.

وبعد آخر مباراة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، سيعود أريولا إلى باريس سان جيرمان.

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