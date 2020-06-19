مورينيو: لن نستطيع منافسة الأندية في الميركاتو

قال المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الانجليزي جوزيه مورينيو، إن فريقه لن يستطيع منافسة أندية محلية أخرى فيما يتعلق بالإنفاق في الميركاتو الصيفي المقبل.

وقال مورينيو في المؤتمر الصحفي المخصص لمواجهة توتنهام ومانشستر يونايتد: “هناك أمثلة بأندية بدأت بالفعل تستثمر وتقوم بتحركات مهمة في سوق الانتقالات، رغم تبقي 9 مباريات على نهاية الموسم”.

وأضاف: “نعلم أننا لن نستطيع منافستهم، فهذه الأندية ستقوم بعمل مختلف عنا تماما. لكن هل أتوقع ألا نقوم بفعل أي شيء واستمرار العمل مع التشكيلة الموجودة بالفعل؟ إجابتي هي لا”.

وأبرم تشيلسي أول تعاقد كبير استعدادًا للموسم المقبل، بعدما أتم صفقة انضمام مهاجم لايبزيج الألماني تيمو فيرنر.

حيث فعّل تشيلسي الشرط الجزائي في عقد فيرنر، البالغ 50 مليون يورو.

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واتفق تشيلسي في فبراير الماضي على ضم نجم أياكس أمستردام الهولندي، حكيم زياش، مقابل 40 مليون يورو بدءا من الموسم المقبل.

وأوضح مورينيو أن نهج توتنهام في شراء اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي، سيكون متوازنا للغاية كما هو معتاد.

وأضاف مورينيو: “أتوقع القيام ببعض الأمور المهمة، ولو قمنا بذلك وتحسين التشكيلة في مركزين أو ثلاثة نحن بحاجة إلى تطويرها سأكون مستعدا للتحديات”.

واختتم المدرب البرتغالي: “أنا داعم للإدارة النادي”.

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