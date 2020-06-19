ما هو موقف برشلونة وأنسو فاتي من عرض مانشستر يونايتد؟

أفادت تقارير صحفية قبل أيام، أن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي قدّم عرضًا بقيمة 150 مليون يورو، لضم أنسو فاتي من برشلونة.
وكشفت صحيفة إل موندو ديبورتيفو الكتالونية، عن موقف برشلونة وأنسو فاتي من عرض مانشستر يونايتد.
حيث أكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة ليس لديه أي نية لبيع نجمه الشاب، ولا يفكر في التفريط بموهبته.
وأوضحت وفقًا لمصادر مقربة من اللاعب الشاب، أن فاتي لا يعلم شيئًا عن العرض، ولم يتحدث برشلونة معه بشأن ذلك.
وأكدت الصحيفة الكتالونية أن أنسو فاتي يركز على المنافسة مع برشلونة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، ولا يفكر في الرحيل.
وأشارت الجريدة إلى أن فاتي كان قادرًا على اتخاذ قرار المغادرة حين تفاوض معه برشلونة للتجديد، لكن نيته هي البقاء مع الفريق.
جدير بالذكر أن برشلونة بصدد تجديد عقد أنسو فاتي ورفع الشرط الجزائي في عقده من 170 مليون يورو إلى 400 مليون يورو.
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