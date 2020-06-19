رياضة | بالأسماء.. فايلر يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. فايلر يستقر على قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي على قائمة الراحلين عن الفريق الأحمر، نهاية الموسم الحالي، بعدما خرج عدد من اللاعبين من حسابات الجهاز الفني في الموسم الجديد.

ويأتي الثلاثي أحمد فتحي وشريف إكرامي وحسام عاشور على رأس قائمة الراحلين عن صفوف القلعة الحمراء في نهاية الموسم، حيث وقع "الجوكر" رسميًا عقود انتقاله لنادي بيراميدز، واقترب إكرامي من اللحاق به بالانضمام للفريق السماوي، ويفاض "عاشور" بين بعض العروض منها عرضًا من السعودية وآخر من البرتغال للانضمام إليه في الصيف.

تضم قائمة الراحلين عن الأهلي ايضًا صالح جمعة والذي طلب فايلر الاستغناء عن خدماته في الصيف المقبل لعدم الحاجة لجهوده بالموسم الجديد، والأنجولي جيرالدو والذي تبحث إدارة النادي عن تسويقه والاستفادة ماليًا من وراء بيعه بعد خروجه من حسابات المدرب السويسري ولرغبة النادي في التعاقد مع بعض اللاعبين الأجانب بالميركاتو الصيفي.

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واقترب أيضًا حسين السيد "مارسيلو" المعار لنادي الصفاقسي التونسي من الرحيل عن الأهلي هذا الصيف سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، حيث رفض فايلر عودة اللاعب بالموسم الجديد، ويفاضل اللاعب بين عدة عروض للرحيل عن الفريق الأحمر.

أصبحت ايضًا فرص عودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار لنادي الاتفاق السعودي ضعيفة جدًا، واقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء في الموسم المقبل، في ظل عدم اقتناع المدرب السويسري بمستواه وطلب الاستغناء عن خدماته والتعاقد مع مهاجم جديد، ويحظي اللاعب باهتمام عدة أندية تسعي لضمه في الميركاتو الصيفي.

أحمد الشيخ لاعب الأهلي وزميله عمار حمدي المعار لطلائع الجيش من المرشحين لمغادرة القلعة الحمراء في الموسم الجديد بسبب خروجهما من حسابات فايلر، خاصة في ظل اهتمام عدد من الأندية على رأسهم نادي بيراميدز بالحصول على خدماتهما خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ولم يحسم مسئولي الأهلي مصيرهما بشكل رسمي حتي الآن.