رياضة | الإعلان خلال أيام.. الزمالك يوقع مع صفقتين من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 06:19 مساءً - انت الان تقراء خبر الإعلان خلال أيام.. الزمالك يوقع مع صفقتين من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب نادي الزمالك من الإعلان الرسمي عن التعاقد مع صفقتين من العيار الثقيل خلال الساعات القليلة القادمة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

ويتواصل مجلس إدارة نادي الزمالك مع وكلاء الثنائي حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي وآري بابل جناح فريق بريميرو دي أوجوستو للتواجد في القاهرة الأيام المقبلة من أجل إنهاء الصفقات بشكل رسمي وتوقيع العقود.